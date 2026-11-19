nakon 10 godina
Povijesna odluka suda UN-a: Mjanmar kriv za genocid nad Rohindžama
Međunarodni sud pravde (ICJ) u četvrtak je donio presudu bez presedana, utvrdivši da je Mjanmar počinio genocid nad dugo progonjenom muslimanskom manjinom Rohindža. Riječ je o povijesnoj odluci koju su preživjeli čekali gotovo cijelo desetljeće.
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Ovom odlukom najviši sud Ujedinjenih naroda prvi je put u svojoj 80-godišnjoj povijesti proglasio jednu državu odgovornom za zločin genocida, što će imati dalekosežne posljedice daleko izvan granica Mjanmara.
Odluka je donesena većinom od devet glasova sudaca prema šest, i to u trenutku kada se koncept međunarodne pravde nalazi pod snažnim pritiscima i kritikama Trumpove administracije, javlja CNN.
Za pripadnike naroda Rohindža ova presuda predstavlja ključnu prekretnicu.
"Ovo je razlika između toga da nam govore kako je naša povijest bila tek tragedija i toga da se prizna kako je naša povijest zločin za koji netko mora odgovarati", izjavio je Murshid Alam, koji je imao samo 12 godina kada je protjeran iz svog doma u mjanmarskoj saveznoj državi Rakhine.
Namjera uništenja zaštićene skupine
Tijekom gotovo trosatnog čitanja presude, predsjednik suda Iwasawa Yuji istaknuo je kako su razmjeri i priroda mjanmarskih zločina "daleko nadmašili ono što bi bilo potrebno za kažnjavanje stanovništva te su umjesto toga karakteristični za namjeru uništenja znatnog dijela skupine".
"Sud smatra da je jedini razuman zaključak koji može objasniti postupke Mjanmara namjera da se uništi značajan dio zaštićene skupine, odnosno populacije Rohindža u sjevernom dijelu države Rakhine", naglasio je sudac Yuji.
Stravično nasilje nad ženama, djecom i izbjeglicama
U obrazloženju presude sud je posebnu težinu dao "raširenim činovima seksualnog nasilja i ekstremnog nasilja nad djecom", kao i napadima sigurnosnih snaga na "pripadnike naroda Rohindža dok su u velikom broju pokušavali pobjeći u susjedni Bangladeš".
Sud je u potpunosti odbacio obranu Mjanmara, koji je tvrdio da su vojne operacije bile legitimna protuteroristička akcija protiv pobunjeničkih skupina Rohindža. Zaključeno je da mjanmarska vojska tijekom svojih napada uopće nije radila razliku između militanata i civilnog stanovništva.
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