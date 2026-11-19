dostupan u Europi
Nakon 13 godina čekanja: GTA VI napokon stigao, već ruši rekorde
Grand Theft Auto VI, jedna od najisčekivanijih videoigara u povijesti, u četvrtak u ponoć je nakon trinaest godina čekanja postala dostupna diljem Europe.
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Najnovije izdanje američkog razvojnog studija Rockstar Games moglo bi postati najuspješnije lansiranje u povijesti industrije zabave, s obzirom na to da su samo prednarudžbe ostvarile više od 1,5 milijardi dolara prihoda, piše dpa.
Obožavatelji koji su igru naručili unaprijed mogli su je preuzeti više od tjedan dana ranije, što im je omogućilo da je počnu igrati čim je postala dostupna.
Igrači na Novom Zelandu bili su među prvima koji su zaigrali novi GTA jer se izlazak diljem svijeta odvijao u ponoć po lokalnom vremenu.
Riječ je o najskupljoj videoigri ikad napravljenoj, s troškovima razvoja između jedne i dvije milijarde dolara.
Igra je u početku dostupna isključivo na PlayStationu i Xboxu, a verzija za osobna računala očekuje se kasnije.
Prvi put objavljen 1997. godine, Grand Theft Auto jedan je od najpoznatijih serijala videoigara na svijetu. Poznat je po golemim otvorenim svjetovima koje igrači mogu slobodno istraživati dok izvršavaju misije i sudjeluju u nizu drugih aktivnosti.
Radnja igre GTA VI smještena je u Vice City, izmišljenu verziju Miamija, i prati dvoje protagonista, Jasona Duvala i Luciju Caminos, čiji životi kreću u opasnom smjeru nakon što 'laka zarada' pođe po zlu.
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