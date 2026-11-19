"Najbolje iz Hrvatske"
Podravina kakvu možda još niste upoznali: Priče Dravskih peski
Nova epizoda emisije „Najbolje iz Hrvatske” vodi nas u kraj neobičnih pješčanih predjela, bogate umjetničke baštine, života uz Dravu i autentične podravske gastronomije.
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Kad pomislimo na Podravinu, najčešće zamišljamo zelena polja, plodnu ravnicu i Dravu. No ovaj kraj krije i nešto sasvim drukčije – prostrane pješčane predjele koji su tisućama godina nastajali djelovanjem prirode i danas predstavljaju jednu od posebnosti podravskog krajolika.
U novoj epizodi emisije „Najbolje iz Hrvatske” putujemo u Dravske peske, područje koje povezuje pet podravskih općina i donosi zanimljiv spoj prirodne baštine, umjetnosti, tradicije i života uz rijeku.
U Kloštru Podravskom otkrivamo kako su nastali podravski pijesci, ali i kako na takvom tlu uspijevaju vinogradi. Posjećujemo Vinariju Topolovčan i upoznajemo vina koja nose obilježja ovoga neobičnog podneblja. Doznajemo i zašto su pješčani tereni zanimljivi motocross vozačima te kako je staza Karasov brijeg u Kozarevcu postala mjesto međunarodnih utrka.
Drava je oduvijek određivala ritam života ovoga kraja. Nekada su skele bile važna poveznica između njezinih obala, a danas su i dio lokalne baštine. U Brodiću upoznajemo Etno kuću obitelji Karlovčan, koja posjetiteljima približava život uz rijeku, a Dravu otkrivamo i kroz njezine rukavce, staro korito i izletišta.
Podravina je i kraj snažnog umjetničkog identiteta. Posjećujemo galeriju posvećenu Ivanu Lackoviću Croati, jednom od najpoznatijih predstavnika hrvatske naive, a u Novom Virju upoznajemo priču o Marijanu Jakubinu, umjetniku koji je svojem rodnom mjestu darovao čak osamdeset likovnih djela. Tako je dio svojega stvaralaštva vratio kraju iz kojega je potekao.
U Novom Virju razgovaramo i o životu mjesta danas, njegovoj povijesti i ljudima koji čuvaju lokalne običaje. A posebnu pažnju posvećujemo podravskoj kuhinji. Članice udruga žena iz Crneca i Drenovice predstavljaju tradicionalna jela od kukuruznog brašna, namirnice koja je nekada bila temelj prehrane mnogih podravskih obitelji. Među njima su i žganci, jednostavno, ali omiljeno jelo koje se i danas rado priprema.
Dravski peski pokazuju koliko različitih priča može stati u jedan kraj – od neobičnog prirodnog fenomena i vinogradarstva do umjetnosti, života uz Dravu i gastronomije. Priče su to o ljudima koji poznaju vrijednost svojega zavičaja i čuvaju ono po čemu je poseban.
Dravski peski – nova epizoda emisije „Najbolje iz Hrvatske”. Gledajte na N1!
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