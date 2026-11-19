U Novom Virju razgovaramo i o životu mjesta danas, njegovoj povijesti i ljudima koji čuvaju lokalne običaje. A posebnu pažnju posvećujemo podravskoj kuhinji. Članice udruga žena iz Crneca i Drenovice predstavljaju tradicionalna jela od kukuruznog brašna, namirnice koja je nekada bila temelj prehrane mnogih podravskih obitelji. Među njima su i žganci, jednostavno, ali omiljeno jelo koje se i danas rado priprema.