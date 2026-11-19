ove jeseni je nešto drugačije
Kada prestati kositi travnjak prije zime? Ovo je jasan znak
Pitate se kada biste trebali prestati kositi travu prije zime? To je oduvijek bila česta tema među vlasnicima travnjaka, no ove je jeseni situacija nešto drugačija.
Prije svega, vrijeme je bilo blaže nego inače. Nakon nedavnih oluja to je lako zaboraviti, ali gledano prema temperaturama, ova je jesen bila nešto toplija od uobičajene. Trava na mojem travnjaku raste zaista brzo, pa je očito da se još ne priprema za zimsko mirovanje, piše portal Ideal Home.
To znači da bi najbolje vrijeme za prestanak košnje travnjaka prije zime moglo nastupiti nešto kasnije nego inače. No kada je zapravo pravi trenutak?
Razgovarala sam s nekoliko stručnjaka za održavanje travnjaka kako bih doznala kada je točno vrijeme za prestanak košnje prije zime ili barem na koje znakove trebamo obratiti pozornost.
Kada prestati kositi travnjak prije zime?
Pitala sam Guya Jenkinsa, stručnjaka za travnjake iz tvrtke Johnsons Lawn Seed, kada bismo trebali prestati kositi travnjake i spremiti kosilice za zimu.
Studeni se obično smatra krajnjim rokom, no jesenske vremenske prilike 2026. godine poremetile su uobičajeni raspored.
„Ova je jesen bila blaga i očekujemo da će trava nastaviti rasti nešto dulje nego u uobičajenoj godini”, objasnio je Guy.
„Britanska meteorološka služba Met Office izvijestila je da je listopad 2026. u Ujedinjenom Kraljevstvu bio topliji i kišovitiji od prosjeka, pa je moguće da su neki travnjaci nastavili rasti i kasnije tijekom jeseni”, dodaje Cheryl Harper, direktorica tvrtke Greensleeves Lawn Care.
„To bi moglo značiti da se povremena košnja u studenome još uvijek isplati, pod uvjetom da je travnjaku potrebna i da vremenski uvjeti to dopuštaju.”
Vrtlari u pravilu u ovo doba godine prestaju kositi travnjake i usredotočuju se na druge poslove održavanja travnjaka u studenome, poput prozračivanja tla.
Međutim, prema Guyjevim riječima, ove ćemo se godine morati osloniti na druge pokazatelje.
Ključni znak da je vrijeme za posljednju košnju
„Kod većine travnjaka možete očekivati da ćete prestati s košnjom između kraja listopada i sredine studenoga, kada temperature počnu padati”, objašnjava Guy.
„Međutim, ključni znak daje sam travnjak. Ako trava prestane rasti između dvije košnje, vrijeme je da prestanete kositi i spremite kosilicu.”
Drugim riječima, sve ovisi o stanju pojedinog travnjaka.
Ako trava i dalje raste između košnji, Guy kaže da nema ništa loše u tome da povećate visinu košnje i nastavite je povremeno lagano kositi tijekom blagih i suhih dana, sve dok rast potpuno ne prestane.
Robotske kosilice posebno su prikladne za takvu vrstu održavanja jer omogućuju češću košnju uz uklanjanje manje količine trave.
Na kojoj temperaturi trava prestaje rasti?
Trava obično prestaje rasti kada temperatura padne ispod određene granice, što također može poslužiti kao dobar pokazatelj kada je vrijeme za prestanak košnje.
„Trava može nastaviti rasti kada su temperature oko pet Celzijevih stupnjeva ili više, pod uvjetom da ima dovoljno sunčeve svjetlosti. Zato će joj možda i dalje trebati povremeno skraćivanje tijekom kasne jeseni i zime”, objašnjava Cheryl.
„Kada rast praktički prestane, možete pustiti kosilicu da miruje.”
Ipak, važno je pratiti vremenske prilike. Primjerice, nikada ne biste trebali kositi mokru travu, a tijekom studenoga vjerojatno nas očekuje još mnogo kiše.
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