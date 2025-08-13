Mogu li Trump i Putin dogovoriti što će s ukrajinskim teritorijem? Evo što kaže međunarodno pravo

U srpnju 2025. Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu utvrdio je da je Rusija na okupiranim područjima između 2014. i 2022. uspostavila sustav kršenja ljudskih prava. Prema presudi, to je uključivalo nasumične vojne napade, pogubljenja civila i ukrajinskih vojnika, mučenje i protjerivanje, kao i potiskivanje ukrajinskog jezika u školama. S obzirom na takvo stanje, ne može se pretpostaviti da su referendumi ondje bili u skladu s međunarodnim pravom.