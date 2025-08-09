Macron: Budućnost Ukrajine ne može se odlučiti bez Ukrajinaca

REUTERS/Annegret Hilse/ilustracija

Samo nekoliko dana prije planiranog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, francuski predsjednik Emmanuel Macron naglasio je u subotu da Ukrajina mora biti uključena u sve razgovore o svojoj budućnosti.

"Budućnost Ukrajine ne može se odlučiti bez Ukrajinaca, koji se već više od tri godine bore za svoju slobodu i sigurnost", napisao je Macron na X-u.

Budući da je i njihova sigurnost ugrožena, Europljani također moraju biti dio rješenja, rekao je.

Macron je prethodno telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i britanskim premijerom Keirom Starmerom, napisao je.

Nakon razgovora s Macronom, Zelenski je na X-u napisao: "Ukrajina, Francuska i svi naši partneri spremni su raditi što produktivnije za pravi mir."

Trump bi se trebao sastati s Putinom na Aljasci u petak. Prema Wall Street Journalu, Putin traži potpunu rusku kontrolu nad istočnim ukrajinskim regijama Donjeck i Lugansk, što Zelenskij odlučno odbija.