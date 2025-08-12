evo što je poručio Kremlju
Zelenski odbio ruski plan: “Nećemo predati Donbas"
Trump i Putin se sastaju na Aljasci u petak. Zelenski i europski čelnici uoči summita u Anchorageu, održat će virtualni sastanak s američkim predsjednikom, dok ukrajinski predsjednik poručuje - ne damo Donbas u zamjenu za prekid vatre.
Virtualni sastanak Trumpa i Zelenskog prije Anchoragea
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da njegova zemlja neće pristati na ruski prijedlog da se odrekne dijelova Donbasa u zamjenu za prekid vatre. Upozorio je da bi Moskva osvojeni teritorij iskoristila kao odskočnu dasku za nove napade na Ukrajinu.
Tri dana prije planiranog susreta Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Anchorageu, najvećem gradu Aljaske, State Department je potvrdio da će američki predsjednik u srijedu održati virtualne razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i vodećim europskim liderima.
Glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce naglasila je kako se Trump već sastao nasamo sa Zelenskim te da čini sve kako bi se okončao rat u Ukrajini, javlja BBC.
Potvrdila je i da je ideja o susretu uživo između Trumpa i Putina potekla upravo od ruskog predsjednika, opisujući nadolazeći summit kao “prikupljanje činjenica” i “listening exercise”, odnosno priliku za bolje razumijevanje stavova Moskve.
Poruka europskih lidera: Nema teritorijalnih ustupaka
Uoči summita, Njemačka je organizirala virtualni sastanak na kojem su sudjelovali čelnici Francuske, Italije, Poljske, Europske unije i NATO-a zajedno sa Zelenskim. Tema razgovora bila je kako pojačati pritisak na Rusiju i osigurati da Ukrajina bude uključena u sve eventualne mirovne pregovore.
Europski lideri jasno su poručili kako Ukrajina mora imati slobodu odlučivanja o svojoj budućnosti te su odbacili ideju bilo kakvog dogovora o teritorijalnim ustupcima bez pristanka Kijeva.
Ukrajina neće dati dijelove Donbasa
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da njegova zemlja ne može pristati na ruski prijedlog da se odrekne dijelova Donbasa u zamjenu za prekid vatre, jer bi Moskva taj teritorij iskoristila za buduće napade.
Zelenski je naglasio da ne vjeruje kako Donald Trump podržava ruske zahtjeve i izrazio je nadu da će američki predsjednik na summitu s Vladimirom Putinom biti pošten posrednik. Dodao je da nema naznaka da se Rusija priprema za prekid vatre, dok su sabotažne skupine probile ukrajinsku obranu i napredovale oko 10 kilometara u Donbasu, piše POLITICO.
Ukrajinski čelnik upozorio je da bi prisilno prihvaćanje ruskih zahtjeva bilo opasno te istaknuo da “pitanje teritorija ne može biti odvojeno od sigurnosnih jamstava”.
President Zelensky: “'I am not going to surrender my country because I have no right to do so,' he added. 'If we leave Donbas today, our fortifications, our terrain, the heights we control, we will clearly open a bridgehead for the preparation of a Russian offensive.'”… pic.twitter.com/v69a1UgjVw— Rob Lee (@RALee85) August 12, 2025
Ne sudjeluje na summitu
Zelenski neće sudjelovati na summitu, ali se nada trostranom susretu s Trumpom i Putinom u budućnosti. Smatra da Putin traži diplomatsku pobjedu i “fotografiju” s Trumpom kako bi stvorio dojam da Rusija pobjeđuje.
Priznao je da su “ruske skupine napredovale oko 10 kilometara na nekoliko mjesta”, no naglasio da “nemaju opremu, samo oružje u rukama” te da su neki već poginuli ili zarobljeni.
Rusija planira ofenzive na tri dijela bojišnice
Dodao je kako nema znakova da se Rusija priprema provesti prekid vatre, dok stižu izvješća da su male sabotažne skupine probile ukrajinsku obranu u istočnom Donbasu, napredujući oko 10 kilometara u tri dana. Zelenski je također upozorio da Rusija planira nove ofenzive na tri dijela bojišnice.
Istaknuo je da bi bilo opasno da SAD prisili Ukrajinu da prihvati ruski zahtjev za preuzimanjem dijelova Donbasa koje još ne kontrolira, nakon summita na Aljasci. Po njegovim riječima, regija koju traži Rusija iznosi “oko 90.000 četvornih kilometara” zemlje.
"Putin na sastanku traži - fotografije"
Zelenski je rekao da ne zna o čemu će točno Putin i Trump razgovarati na Aljasci, ali vjeruje da će postojati i bilateralna agenda o temama poput trgovine, sankcija i poslovne suradnje. Smatra da je Putin ostvario diplomatsku pobjedu samim dogovaranjem sastanka:
“On traži, oprostite, fotografije. Treba mu fotografija sastanka s predsjednikom Trumpom.”
Dodao je da Rusija očajnički pokušava stvoriti dojam da pobjeđuje u ratu te da Kremlj želi “stvoriti određeni narativ, posebno u američkim medijima, da Rusija napreduje, a Ukrajina gubi” organiziranjem sabotažnih napada u Donbasu.
