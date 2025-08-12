Zelenski odbio ruski plan: “Nećemo predati Donbas"

Zelenski je naglasio da ne vjeruje kako Donald Trump podržava ruske zahtjeve i izrazio je nadu da će američki predsjednik na summitu s Vladimirom Putinom biti pošten posrednik. Dodao je da nema naznaka da se Rusija priprema za prekid vatre, dok su sabotažne skupine probile ukrajinsku obranu i napredovale oko 10 kilometara u Donbasu, piše POLITICO.