Hoće li zbog napada na Iran poskupjeti gorivo? Evo što kažu u MOL-u

Szabó Szabolcs, viši potpredsjednik za upravljanje lancem vrijednosti u rafinerijskom poslovanju MOL Grupe, komentirao je hoće li napad na Iran destabilizirati tržište goriva.
"Iranski sukob čini već ionako nestabilno tržište goriva, na koje utječu brojni faktori, još nepredvidljivijim. Iako nijedne isporuke ne dolaze u našu regiju kroz Hormuški tjesnac, posljedice na tržište ipak nas mogu pogoditi: čak 20 posto ukupnog izvoza dizela moglo bi biti izgubljeno na svjetskom tržištu", rekao je i dodao:
"Sada postoji mnogo neizvjesnosti, ali u trenutnoj situaciji svaki izvor sirovina i svaki dobavni pravac postaju vrjedniji, s obzirom na to da europsko tržište, a posebno naš srednjoeuropski prostor, ozbiljno oskudijeva dizelom, pri čemu Bliski istok predstavlja drugog najvažnijeg dobavljača nakon SAD-a. Svaki manjak proizvoda mogao bi čak dovesti do znatnog povećanja cijena."
Podsjetio je na načine kako se ovakve krize mogu ublažiti.
"Iranski sukob još jednom pokazuje da je jedini način za smanjenje rizika osloniti se na više izvora i više pravaca dobave. MOL Grupa nastavit će činiti sve što može kako bi osigurala dovoljne količine goriva za regiju po povoljnim cijenama."
