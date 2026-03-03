MOL: Janafove cijene su triput veće od talijansko-njemačko-austrijskih

"Želimo naglasiti da trenutačno ne postoji potpisani ugovor između MOL-a i JANAF-a, što znači da se sadašnje isporuke odvijaju u pravno nereguliranom okruženju. MOL i dalje nastoji postići dogovor, no JANAF očito zloupotrebljava svoj položaj time što ne nudi prijevoz sirove nafte u skladu s cijenama u industriji te ne uzima u obzir dodatne troškove pomorskog prijevoza. Istodobno, novi bi ugovor rješavanje sporova stavio pod hrvatsko pravo i nadležnost sudova u Zagrebu, umjesto pod austrijsko pravo i Arbitražni sud u Beču, što je bila praksa proteklih godina. MOL to ne može prihvatiti.", zaključuju iz MOL-a.