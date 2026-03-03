MOL: Janafove cijene su triput veće od talijansko-njemačko-austrijskih

JANAF trenutno naplaćuje više od tri puta veću tranzitnu naknadu od one koju naplaćuje operater naftovoda TAL, koji polazi iz susjedne luke Trst i prolazi kroz Njemačku do Beča, priopćili su danas iz MOL-a
Oglas
Iz MOL-a tvrde da su hrvatske cijene više od jedan i pol puta veće od onih koje se primjenjuju na ukrajinskom dijelu, dok je Ukrajina u ratu, što predstavlja izvanredne izazove za ukrajinsku energetsku infrastrukturu, a te okolnosti nisu prisutne u slučaju JANAF-a.
"Važno je napomenuti da tzv. kopneni prijevoz kroz Ukrajinu dostavlja sirovu naftu u regiju izravno od tvrtki proizvođača, bez dodatnih troškova prijevoza. Nasuprot tome, roba koja stiže u luku Omišalj prevozi se iz zemalja proizvođača (Libija, Saudijska Arabija, Kazahstan, Norveška itd.) morem u Hrvatskoj, što znači dodatni trošak prijevoza od 20-25 USD po toni. Ovaj dodatni trošak čini već neopravdane troškove prijevoza na hrvatskoj ruti još skupljima.", navode iz MOL-a.
Napominju i da je hrvatska tvrtka 2022. godine, nakon izbijanja rata, povećala svoje prijevozne naknade za više od 70%, dok kod pružatelja, tvrde, nisu doživjeli sličan porast.
Naknade za transport mogu se uspoređivati na osnovi po 100 kilometara, pišu, te su objavili i tablicu:
"Želimo naglasiti da trenutačno ne postoji potpisani ugovor između MOL-a i JANAF-a, što znači da se sadašnje isporuke odvijaju u pravno nereguliranom okruženju. MOL i dalje nastoji postići dogovor, no JANAF očito zloupotrebljava svoj položaj time što ne nudi prijevoz sirove nafte u skladu s cijenama u industriji te ne uzima u obzir dodatne troškove pomorskog prijevoza. Istodobno, novi bi ugovor rješavanje sporova stavio pod hrvatsko pravo i nadležnost sudova u Zagrebu, umjesto pod austrijsko pravo i Arbitražni sud u Beču, što je bila praksa proteklih godina. MOL to ne može prihvatiti.", zaključuju iz MOL-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas