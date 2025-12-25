Oglas

Moskva o mirovnim pregovorima: "Zapadnoeuropske države ih torpediraju"

Hina
25. pro. 2025. 19:24
Rusija, Ukrajina, vojnik, Kursk
AFP PHOTO / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u četvrtak da pregovori sa Sjedinjenim Državama o okončanja rata u Ukrajini napreduju sporo, ali sigurno, izvijestila je ruska novinska agencija TASS.

"U procesu pregovora sa Sjedinjenim Državama za rješavanje sukoba u Ukrajini može se uočiti spor, ali postojan napredak", rekla je Marija Zaharova.

Zaharova je pozvala Sjedinjene Američke Države da ostanu vjerne procesu formuliranja dugotrajnog mira, u suprotnosti s članicama EU-a.

Pozvala je američke kolege da se "aktivno suprotstave pokušajima zapadnoeuropskih zemalja da torpediraju i ponište napredak postignut u procesu pregovora o Ukrajini".

Nakon objave mirovnog plana od 28 točaka, europski čelnici pridružili su se Ukrajini u procesu pregovora, s ciljem sprječavanja ishoda koji bi mogli ozbiljno potkopati buduću stabilnost Kijeva.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od tada je javno iznio protuprijedlog od 20 točaka, o kojem se trenutačno raspravlja.

Međutim, Rusija još nije predstavila službeni stav i nije odustala od svojih zahtjeva. Što se tiče mogućeg mirovnog plana, Zaharova je ponovila spremnost Moskve da pregovara o sporazumu o nenapadanju s europskom ili NATO zemljom.

"Rusija je spremna formulirati odgovarajuće obveze u obliku pisanog, pravno obvezujućeg dokumenta", potvrdila je Zaharova.

Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je ponudio takav sporazum i odbacio tvrdnje da bi Rusija mogla napasti NATO članicu kao "besmislice".

Mirovni pregovori Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

