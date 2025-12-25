Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u četvrtak da pregovori sa Sjedinjenim Državama o okončanja rata u Ukrajini napreduju sporo, ali sigurno, izvijestila je ruska novinska agencija TASS.
"U procesu pregovora sa Sjedinjenim Državama za rješavanje sukoba u Ukrajini može se uočiti spor, ali postojan napredak", rekla je Marija Zaharova.
Zaharova je pozvala Sjedinjene Američke Države da ostanu vjerne procesu formuliranja dugotrajnog mira, u suprotnosti s članicama EU-a.
Pozvala je američke kolege da se "aktivno suprotstave pokušajima zapadnoeuropskih zemalja da torpediraju i ponište napredak postignut u procesu pregovora o Ukrajini".
Nakon objave mirovnog plana od 28 točaka, europski čelnici pridružili su se Ukrajini u procesu pregovora, s ciljem sprječavanja ishoda koji bi mogli ozbiljno potkopati buduću stabilnost Kijeva.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od tada je javno iznio protuprijedlog od 20 točaka, o kojem se trenutačno raspravlja.
Međutim, Rusija još nije predstavila službeni stav i nije odustala od svojih zahtjeva. Što se tiče mogućeg mirovnog plana, Zaharova je ponovila spremnost Moskve da pregovara o sporazumu o nenapadanju s europskom ili NATO zemljom.
"Rusija je spremna formulirati odgovarajuće obveze u obliku pisanog, pravno obvezujućeg dokumenta", potvrdila je Zaharova.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je ponudio takav sporazum i odbacio tvrdnje da bi Rusija mogla napasti NATO članicu kao "besmislice".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
