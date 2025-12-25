Zelenski želi dio Donbasa pretvoriti u DMZ: Što to podrazumijeva i je li ikada u povijesti funkcioniralo?

Zelenski je rekao da bi svaki prijedlog koji zahtijeva povlačenje ukrajinskih snaga morao biti odobren na nacionalnom referendumu. Ukrajina se više puta pozivala na svoj ustav, koji sprječava vladu da samostalno mijenja granice zemlje. Ipak, mnogi analitičari smatraju da bi Ukrajina mogla biti prisiljena na srednje rješenje – ne priznati službeno ruski okupirane regije, ali istodobno priznati da nad njima nema stvarnu kontrolu.