plan za okončanje rata
Zelenski otkrio nacrt mirovnog plana: Ovo je 20 ključnih točaka
Nakon višemjesečnih pregovora, Ukrajina i SAD pripremili su nacrt revidiranog mirovnog plana za okončanje ruske sveobuhvatne agresije.
Početni plan od 28 točaka, koji je Ukrajinu u suštini gurao prema kapitulaciji, preinačen je u okvir od 20 točaka, koji je predsjednik Volodimir Zelenski prvi put predstavio novinarima 23. prosinca, prenosi Kyiv Independent.
Uz to, razvijen je i nacrt trostranih sigurnosnih jamstava između Ukrajine, SAD-a i Europe, kao i bilateralni sporazum o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i SAD-a. Još jedan dokument između Kijeva i Washingtona usmjeren je na gospodarsku suradnju i opisan je kao „plan puta za prosperitet Ukrajine”.
„Postigli smo značajan napredak prema finalizaciji dokumenata”, rekao je Zelenski.
Očekuje se da će SAD 24. prosinca dostaviti nacrt od 20 točaka Moskvi. Ako bude odobren, konačni dokument morat će potpisati čelnici Ukrajine, SAD-a, Europe i Rusije. Tko će s europske strane potpisati potencijalni sporazum još nije odlučeno.
Prekid vatre trebao bi započeti čim sporazum bude potpisan. Kako bi sporazum stupio na snagu, mora ga ratificirati ukrajinski parlament i/ili podržati građani Ukrajine na referendumu koji bi se potencijalno održao unutar 60 dana.
Za sada Ukrajina i SAD nisu postigli dogovor o dva ključna pitanja u revidiranom planu, točkama 12 i 14 — kontroli ruski okupirane Nuklearne elektrane Zaporižja i kontroli regije Donbas, koja je razorena ratom još od 2014. godine. Sporazum također ne spominje aspiracije Ukrajine za članstvo u NATO-u.
The Kyiv Independent objavljuje nacrt potencijalnog mirovnog plana od 20 točaka, koji su razvili Ukrajina i SAD, a koji je predstavio i parafrazirao predsjednik Ukrajine. nacrt donosimo u nastavku.
Nacrt mirovnog plana od 20 točaka
1. Potpisnice potvrđuju da je Ukrajina suverena država.
2. Dokument predstavlja pun i bezuvjetan sporazum o nenapadanju između Rusije i Ukrajine. Uspostavit će se mehanizam nadzora linije sukoba putem satelitskog bespilotnog nadzora kako bi se osiguralo rano otkrivanje kršenja sporazuma.
3. Ukrajina će dobiti sigurnosna jamstva.
4. Veličina Oružanih snaga Ukrajine u mirnodopskom razdoblju ostat će 800.000 pripadnika.
5. SAD, NATO i europske države potpisnice pružit će Ukrajini jamstva „slična članku 5”. Primjenjuju se sljedeće odredbe:
A) Ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, bit će pokrenut koordinirani vojni odgovor, a sve globalne sankcije protiv Rusije bit će ponovno uvedene.
B) Ako Ukrajina napadne Rusiju ili bez provokacije otvori vatru na ruski teritorij, sigurnosna jamstva prestat će vrijediti. Ako Rusija otvori vatru na Ukrajinu, sigurnosna jamstva stupaju na snagu.
C) SAD će dobiti naknadu za pružanje sigurnosnih jamstava. (Ova je odredba uklonjena.)
D) Prethodno potpisani bilateralni sigurnosni sporazumi između Ukrajine i otprilike 30 država ostaju na snazi.
6. Rusija će formalizirati svoj stav o nenapadanju Europe i Ukrajine u svim potrebnim zakonima i dokumentima te ih ratificirati u Državnoj dumi Ruske Federacije.
7. Ukrajina će postati članica Europske unije u jasno određenom roku te će dobiti kratkoročni povlašteni pristup europskom tržištu.
„Trenutačno je pitanje roka pristupanja Ukrajine bilateralna rasprava između Sjedinjenih Država i Ukrajine, bez europske potvrde za sada”, rekao je Zelenski.
„Članstvo u Europskoj uniji također je naše sigurnosno jamstvo, stoga želimo odrediti datum — primjerice 2027. ili 2028.”
8.Ukrajina će dobiti globalni razvojni paket, detaljno razrađen u zasebnom sporazumu, koji obuhvaća različita gospodarska područja:
A) Osnivanje razvojnog fonda za ulaganja u brzo rastuće industrije, uključujući tehnologiju, podatkovne centre i umjetnu inteligenciju.
B) SAD i američke tvrtke surađivat će s Ukrajinom na zajedničkim ulaganjima u obnovu, modernizaciju i upravljanje ukrajinskom plinskom infrastrukturom, uključujući plinovode i skladišta.
C) Zajednički napori na obnovi ratom razorenih područja, s naglaskom na obnovu i modernizaciju gradova i stambenih četvrti.
D) Prioritetan razvoj infrastrukture.
E) Proširenje eksploatacije minerala i prirodnih resursa.
F) Svjetska banka osigurat će poseban financijski paket za ubrzanje tih aktivnosti.
G) Osnivanje radne skupine na visokoj razini, uključujući imenovanje vodećeg svjetskog financijskog stručnjaka kao administratora prosperiteta, koji će nadzirati provedbu strateškog plana oporavka i budućeg prosperiteta.
9. Osnivanje više fondova za obnovu ukrajinskog gospodarstva, rekonstrukciju oštećenih područja i regija te rješavanje humanitarnih pitanja, s ciljem mobilizacije 800 milijardi dolara — procijenjene štete uzrokovane ruskim ratom.
10. Ukrajina će ubrzati pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD-om.
11. Ukrajina ponovno potvrđuje svoju predanost ostanku nenuklearne države, u skladu s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja.
12. Kontrola nad Nuklearnom elektranom Zaporižja i obnova Hidroelektrane Kahovka.
Washington predlaže zajedničko upravljanje elektranom između Ukrajine, Rusije i SAD-a, pri čemu bi svaka država kontrolirala 33 %, a SAD bi imao ulogu glavnog nadzornika.
Ukrajina se protivi ruskoj kontroli nad elektranom. Kijev predlaže upravljanje putem zajedničkog pothvata SAD-a i Ukrajine, pri čemu bi 50 % proizvedene električne energije išlo na teritorije pod ukrajinskom kontrolom, dok bi SAD odlučivao o raspodjeli preostalih 50 %.
„Vjerujemo da za sigurno funkcioniranje svega toga Nuklearna elektrana Zaporižja, grad Enerhodar i Hidroelektrana Kahovka moraju biti demilitarizirani”, rekao je Zelenski.
13. Ukrajina i Rusija uvest će školske programe koji promiču razumijevanje i toleranciju različitih kultura te se bore protiv rasizma i predrasuda. Ukrajina će usvojiti pravila EU-a o vjerskoj toleranciji i zaštiti jezika manjina.
14. U oblastima Donjeck, Luhansk, Zaporižja i Herson linija vojnih položaja na dan potpisivanja bit će priznata kao de facto linija bojišnice.
A) Određivanje povlačenja postrojbi radi okončanja rata i uspostave mogućih „slobodnih gospodarskih zona”, uz povlačenje ruskih snaga.
B) Rusija se mora povući iz okupiranih dijelova Dnjepropetrovske, Mikolajivske, Sumske i Harkivske oblasti kako bi sporazum stupio na snagu.
C) Međunarodne snage bit će raspoređene duž linije bojišnice radi nadzora provedbe sporazuma.
D) Strane se obvezuju poštivati Ženevske konvencije iz 1949. i njihove dodatne protokole, uključujući univerzalna ljudska prava.
15. Rusija i Ukrajina obvezuju se suzdržati od uporabe sile radi promjene teritorijalnih aranžmana te će sve sporove rješavati diplomatskim putem.
16. Rusija neće ometati korištenje rijeke Dnjepra i Crnog mora za komercijalne svrhe. Zaseban pomorski sporazum osigurat će slobodu plovidbe i transporta, uz demilitarizaciju Kinburnskog spruda.
17. Uspostava humanitarnog odbora koji će osigurati:
A) Razmjenu svih zarobljenika po principu „svi za sve”.
B) Oslobađanje svih pritvorenih civila, uključujući djecu i političke zatvorenike.
C) Mjere za ublažavanje patnje žrtava sukoba.
18. Ukrajina mora održati predsjedničke izbore što je prije moguće nakon potpisivanja sporazuma.
19. Sporazum će biti pravno obvezujući. Njegovu provedbu nadzirat će Vijeće za mir, kojim će predsjedati Trump. Ukrajina, Europa, NATO, Rusija i SAD sudjelovat će u tom procesu. Kršenja će rezultirati sankcijama.
20. Prekid vatre stupa na snagu odmah nakon što se sve strane slože s dogovorom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare