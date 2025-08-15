Oglas

AS U RUKAVU

Može li Putin pridobiti Trumpa rijetkim zemnim mineralima?

author
N1 Info
|
15. kol. 2025. 20:43
pexels-julia-khalimova-826746-5043835
Pexels / Ilustracija

U ožujku je Putinov investicijski izaslanik Kirill Dmitriev izjavio da su Rusija i SAD započeli razgovore o projektima vezanim uz rijetke zemne metale u Rusiji te da su neke američke kompanije već pokazale interes za njih.

Sve vezano uz povijesni summit koji se večeras održava u Anchorageu na Aljasci, pratimo OVDJE.

„Rijetki zemni metali važna su područja suradnje i, naravno, započeli smo rasprave o raznim projektima rijetkih zemnih metala i drugih projekata u Rusiji“, rekao je Dmitriev za novine Izvestia, a prenosi AlJazeera.

Gotovo potpuna kineska globalna kontrola nad proizvodnjom kritičnih minerala – koji se koriste u svemu, od vojne opreme do potrošačke elektronike – usmjerila je pozornost Washingtona na razvoj vlastitih izvora opskrbe.

Američki geološki zavod procjenjuje ruske rezerve rijetkih zemnih metala na 3,8 milijuna tona, no Moskva ima znatno veće procjene.

15 vrsta rijetkih zemnih minerala

Prema podacima ruskog Ministarstva prirodnih resursa, Rusija raspolaže s 15 vrsta rijetkih zemnih metala u ukupnoj količini od 28,7 milijuna tona, prema stanju iz siječnja 2023.

No čak i uzimajući u obzir moguću pogrešku u procjeni ruskih potencijalnih zaliha, to bi i dalje činilo tek mali udio u svjetskim zalihama.

Zbog toga SAD posljednjih mjeseci sklapa sporazume o razmjeni minerala za sigurnosnu suradnju s Demokratskom Republikom Kongo i Ukrajinom, nastojeći preuzeti kontrolu nad globalnim opskrbnim lancem od Kine.

Moguće je da će pokušati učiniti isto i s Rusijom.

donald trump rijetki zemni minerali summit na aljasci vladimir putin

