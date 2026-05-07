Muškarac ubio ženu i kćer na ulici

Muškarac (88) u Austriji ubio je suprugu (89) i kćer (61) na ulici u gradu Linzu, priopćila je policija.
Oproštajno pismo pronađeno je na mjestu događaja ispred gostionice.
Policija isprva nije komentirala mogući motiv ubojstva, ali je rekla da su starija majka i njezina kći živjele u Njemačkoj i bile u posjetu.
Policija je rekla da je korišteno oružje bio stari pištolj. Pronađen je na mjestu događaja, a muškarac ga je legalno posjedovao, rekla je policija.
Ministrica pravosuđa Anna Sporrer i ministrica za žene Eva-Maria Holzleitner rekle su da su šokirane posljednjim ubojstvom žena iz počiniteljevog najužeg kruga, izvijestila je novinska agencija APA.
"Oružju nije mjesto u domovima ili na ulici, u javnim ili privatnim prostorima", poručile su u priopćenju.
