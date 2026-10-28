suđenje u engleskoj
Muž drogirao i silovao suprugu i oglašavao je na internetu: Četvorici muškaraca sudi se za seksualno nasilje
Pred Krunskim sudom u Winchesteru u Engleskoj počelo je suđenje četvorici muškaraca optuženih za kaznena djela seksualnog nasilja nad ženom koju je njezin tadašnji suprug drogirao i bez njezina znanja pozivao druge muškarce u njihov dom, prenosi BBC.
Četvorica optuženika izjasnila su se da nisu kriva. Žrtvin bivši suprug, nekadašnji vijećnik britanske Konzervativne stranke, priznao je da ju je tijekom 13 godina drogirao i silovao.
Na početku suđenja tužiteljica Sarah Jones rekla je poroti da je jedno od ključnih pitanja jesu li optuženici mogli razumno vjerovati da je žena pristala na seksualne radnje, a da to nisu provjerili s njom.
Suprug bez njezina znanja dogovarao dolaske muškaraca
Prema navodima tužiteljstva, suprug je preko internetskih platformi i oglasa pozivao nepoznate muškarce u njihov dom, predstavljajući to kao zajedničku želju bračnog para.
Tužiteljica je istaknula da takve tvrdnje nisu bile potkrijepljene pristankom same žene. Prema optužnici, suprug joj je davao sredstva zbog kojih nije bila svjesna onoga što se događa ili se događaja poslije nije mogla sjetiti.
Žena je policiji rekla da je, koliko je znala, sa suprugom imala uobičajen i monogaman seksualni život. Opisala je i događaj iz 2023. godine tijekom kojeg je postala svjesna prisutnosti drugog muškarca, premda je prethodno vjerovala da je uz nju samo suprug, pišeBBC.
Četvorica optuženika poriču krivnju
Muškarac u dobi od 32 godine poriče optužbe za seksualni napad penetracijom i seksualno dodirivanje iz 2016. godine. Prema navodima iznesenima pred sudom, javio se na internetski oglas. Tužiteljica je rekla da je policiji izjavio kako je vjerovao da je žena pristala.
Optuženik u dobi od 48 godina poriče jednu točku optužnice za silovanje iz 2017. godine. Prema riječima tužiteljice, tijekom policijskog ispitivanja također je tvrdio da je vjerovao da postoji pristanak.
Muškarac u dobi od 62 godine izjasnio se da nije kriv po jednoj točki optužnice za silovanje i jednoj za napad penetracijom iz 2016. godine. Tužiteljica je rekla da je porekao kaznena djela te da tijekom policijskog ispitivanja nije odgovarao na pitanja.
Četvrti optuženik, u dobi od 38 godina, poriče optužbu za seksualno dodirivanje iz 2023. godine. Prema navodima tužiteljstva, policija ga je identificirala preko poruka koje je razmjenjivao sa žrtvinim suprugom. Ni on tijekom policijskog ispitivanja nije odgovarao na pitanja.
Tužiteljstvo se u dijelu optužbi oslanja na videosnimke, a u drugim dijelovima na poruke i iskaz žene.
Jones je pred porotom ustvrdila da optuženici, s obzirom na ženino stanje i okolnosti, nisu mogli razumno vjerovati da pristaje te da njezin pristanak nisu provjerili.
O tim optužbama sud tek treba odlučiti.
Dvojica priznala kaznena djela
Žrtvin bivši suprug priznao je 11 točaka optužnice za silovanje te niz drugih kaznenih djela, uključujući davanje sredstva s namjerom počinjenja kaznenog djela, seksualne napade, neovlašteno intimno snimanje i objavljivanje sadržaja.
Prema navodima iznesenima u postupku, bez ženina pristanka snimao ju je i objavljivao njezine intimne fotografije i videosnimke.
Šesti optuženik, muškarac u dobi od 47 godina, priznao je jednu točku optužnice za silovanje, jednu za napad penetracijom i dvije za seksualni napad.
Njima dvojici kazne će biti izrečene nakon završetka suđenja, za koje se očekuje da će trajati do četiri tjedna.
Suđenje se nastavlja.
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