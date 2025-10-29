Oštre rasprave
Na ovom popularnom ljetovalištu dogodine ćete platiti 15 eura - samo zato što ste došli na kupanje
Španjolska trenutačno pokušava pronaći ravnotežu između golemog priljeva turista i očuvanja kvalitete života svojih građana. U Balearima, koje čine Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera, gotovo četvrtina stanovnika izravno radi u turizmu, no to ne umanjuje rastuće nezadovoljstvo zbog negativnog utjecaja masovnog turizma na lokalne zajednice.
Vlasti su već pokušale uvesti ograničenja, uključujući zabranu novih smještajnih kapaciteta i porez na kratkoročne boravke, no sindikati i dio stanovništva smatraju da to nije dovoljno. Sindikat CCOO (Radničke komisije) sada traži znatno povećanje tog poreza, prenosi nova.rs.
Sve oštrije rasprave o turizmu na Balearima
Ovo nije prvi put da stanovnici otoka prosvjeduju protiv „neodrživih turističkih praksi“. Samo mjesec dana ranije, skupina stanovnika Mallorce objavila je otvoreno pismo u kojem su zamolili strane investitore da prestanu kupovati nekretnine na otoku jer to dodatno podiže cijene stanova.
Ubrzo nakon toga, glavni grad Palma de Mallorca najavio je zabranu otvaranja novih kratkoročnih najmodavaca i hostela, u pokušaju da se više nekretnina sačuva za stanovnike koji ondje doista žive. Ipak, mnogi smatraju da to nije dovoljno da odvrati turiste, pa CCOO traži reformu „Poreza na održivi turizam“ (SST).
Trenutačno porez u svim otočnim regijama iznosi 4 eura po noćenju za luksuzni smještaj i 2 eura za hostele ili kampove. Sindikat traži da se ta cifra poveća na 15 eura po osobi i po danu.
„Nema mjesta za još ljudi tijekom sezone“
Povećanje poreza, prema sindikatu, imalo bi dvostruku svrhu: djelovalo bi kao odvraćanje tijekom ljetne sezone i poslalo jasnu poruku da Balearima više nije potreban novi val turista u srpnju i kolovozu, a dodatni prihod koristio bi se za poboljšanje uvjeta rada i stanovanja na otocima.
Glavni tajnik CCOO-a, José Luis García, predlaže da se zabrana otvaranja novih turističkih smještaja proširi na sve otoke, po uzoru na mjere koje su već uvele Alicante i Madrid.
„Ako želimo smanjiti ljetnu prenapučenost, nije dovoljno ograničiti potražnju – moramo djelovati i na ponudu“, izjavio je on, istaknuvši i problem nekontroliranog rasta najamnina, prenosi TimeOut.
„Rješenje nije u novogradnji, nego u ograničavanju cijena. Dok to ne učinimo, situacija se neće promijeniti“, upozorava García.
Sindikat predlaže i uvođenje limita na najamnine te izgradnju 40.000 socijalnih stanova za lokalno stanovništvo, djelomično financiranih upravo povećanim turističkim porezom.
Što se događa u ostatku Španjolske
Balearska otočja nisu usamljena u borbi s prekomjernim turizmom. Na Tenerifima je uveden „ekološki porez“ za posjetitelje Nacionalnog parka Teide, s ciljem zaštite prirodnog okoliša, dok je San Sebastián donio stroga pravila ponašanja na plažama.
Zbog sličnih problema s cijenama stanovanja, španjolska vlada u travnju je uvela nacionalna ograničenja za kratkoročne najmove. Svi takvi objekti sada moraju biti registrirani, a više od 100.000 ilegalnih apartmana već je uklonjeno s internetskih stranica za iznajmljivanje.
Kako putovati odgovorno
To, naravno, ne znači da trebate otkazati putovanje na Balearske otoke. Umjesto toga, preporučuje se da putnici postanu svjesniji utjecaja koji imaju na lokalnu zajednicu – birajući lokalne proizvođače, izbjegavajući prenapučene destinacije u špici sezone i poštujući pravila boravka.
A ako želite doprinijeti pozitivno, možete razmotriti i manje poznata europska odredišta koja se još uvijek bore privući turiste i gdje vaš boravak doista čini razliku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare