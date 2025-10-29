Na ovom popularnom ljetovalištu dogodine ćete platiti 15 eura - samo zato što ste došli na kupanje

Ubrzo nakon toga, glavni grad Palma de Mallorca najavio je zabranu otvaranja novih kratkoročnih najmodavaca i hostela, u pokušaju da se više nekretnina sačuva za stanovnike koji ondje doista žive. Ipak, mnogi smatraju da to nije dovoljno da odvrati turiste, pa CCOO traži reformu „Poreza na održivi turizam“ (SST).