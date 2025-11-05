Oglas

"Na pogrešnom putu": Ove europske zemlje su najpesimističnije oko budućnosti

N1 Info
05. stu. 2025. 19:58
Unsplash/Ilustracija

Prema nedavnom IPSOS-ovom istraživanju provedenom u trideset zemalja, čak 92% Francuza vjeruje da njihova zemlja ide u pogrešnom smjeru. Štoviše, gotovo jedan od troje ispitanika tvrdi da je pad zemlje nepovratan.

Sedam najpesimističnijih

Mješavina političke nestabilnosti, inflacije te percepcije porasta kriminala i nasilja gurnula je povjerenje Francuza na samo dno.

No, Francuzi nisu jedini.

Široko rasprostranjeni pesimizam prisutan je i u svim anketiranim europskim zemljama, uključujući Nizozemsku (83%), Mađarsku (80%), Njemačku (77%), Italiju (73%), Ujedinjeno Kraljevstvo (73%) i Švedsku (72%), što znači da velika većina građana smatra kako njihove zemlje idu pogrešnim putem, piše Euronews.

Vjeruju li francuski birači još uvijek u sadašnji demokratski sustav?

U Francuskoj niz političkih kriza dodatno pojačava negativno raspoloženje javnosti.

Nakon ostavke trojice premijera u manje od godinu dana — Michela Barniera, Françoisa Bayroua i Sébastiena Lecornua (koji je kasnije ponovno imenovan) — gotovo šest od deset Francuza izražava zabrinutost zbog aktualne političke krize.

U tom kontekstu, 81% građana vjeruje da njihova demokracija više ne funkcionira ispravno i da njihovi stavovi nisu zastupljeni, navodi IPSOS. Taj osjećaj dijeli većina birača, osim onih koji podržavaju vladajuću stranku predsjednika Emmanuela Macrona, Renaissance.

Šira slika: što je zamijenilo troškove života kao glavni problem?

Ljeto 2025. donijelo je značajnu promjenu na ljestvici najvažnijih problema u zemljama koje je istraživao IPSOS.

Inflacija i troškovi života više nisu najveća briga – zamijenili su ih kriminal i nasilje (33%).

Među europskim zemljama, sigurnost je glavni problem u Francuskoj (35%), Njemačkoj (35%), Belgiji (33%) i posebno u Švedskoj (57%).

Inflacija više nije najveća briga svijeta

Šira europska slika pokazuje raznolikost prioriteta.

Na primjer, u usporedbi s ostatkom kontinenta, Mađari su izrazito zabrinuti za stanje zdravstvenog sustava (63%), dok je kontrola migracija glavni problem za ispitanike u Ujedinjenom Kraljevstvu (44%).

U međuvremenu, rizik od vojnog sukoba dobiva na važnosti (trenutno deveto mjesto, porast od 3% u odnosu na listopad 2024.), te postaje najvažniji problem u Poljskoj (46%), što nadmašuje čak i razinu zabrinutosti u Izraelu (37%).

Jednaka zabrinutost oko klimatskih promjena i ratnog sukoba

Zabrinutost zbog ekstremizma također raste u Europi i SAD-u, zauzimajući 12. mjesto.

Klimatske promjene dijele deveto mjesto s vojnim sukobima, ali su izgubile četiri boda u odnosu na prošlu godinu, a nijedna anketirana zemlja nije ih navela kao glavni problem, unatoč upozorenjima znanstvene zajednice.

Zapravo, trend od 2021. do 2025. pokazuje da sve manje ljudi smatra klimatsku krizu hitnim prioritetom, osobito u Poljskoj (-18%), Njemačkoj (-16%), Francuskoj (-15%) i Španjolskoj (-15%).

Najviše zabrinutih zbog klimatske krize u Europi ima Nizozemska (21%), dok je na svjetskoj razini na vrhu Japan (30%).

Teme
francuska inflacija klimatske promjene sukobi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

