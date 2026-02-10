Uzimajući u obzir da je u 2025. godini u tek 142 jedinice lokalne samouprave bilo zabilježeno dovoljno kupoprodajnih transakcija stanovima za izračun prosječne cijene stana, dok u preostalih 414 jedinica, ili nije bilo transakcija ili ih je bilo nedovoljno za izračun prosječne cijene, Ekonomski institut proveo je analizu kroz nekoliko faza istraživačkog procesa kako bi procijenio prosječne cijene u jedinicama u kojima nije moguće cijenu izračunati izravno iz podataka, navode u APN-u.