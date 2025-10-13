Najmanje 20 ozlijeđenih u sudaru dva vlaka, na mjesto nesreće upućeni i helikopteri

Dva vlaka sudarila su se u istočnoj Slovačkoj u ponedjeljak, pri čemu su lokomotiva i vagon iskočili iz tračnica te je ozlijeđeno najmanje 20 ljudi, izvijestile su hitne službe i lokalni mediji.
Policijska snimka objavljena na Facebooku prikazuje uništenu lokomotivu i vagon koji su iskočili s tračnica i leže na padini brda, dok bolničari pružaju pomoć ozlijeđenima u blizini.
Slovačka spasilačka služba izjavila je da je na mjesto nesreće poslala dva helikoptera i nekoliko vozila hitne pomoći. Televizija TA3 izvijestila je da je ozlijeđeno najmanje 20 ljudi.
Nema neposrednih izvješća o smrtnim slučajevima. U vlakovima je bilo oko 80 putnika, rekla je policija.
Slovačke željeznice priopćile su da su se dva vlaka sudarila na mjestu gdje su se tračnice križale i spajale u jednu prugu te da se uzrok istražuje.
„U ovom trenutku prioritet je spašavanje i evakuacija naših putnika i zaposlenika“, navodi se u priopćenju.
Policija je rekla da se sudar dogodio ispred tunela u blizini sela Jablonov nad Turnou, oko 55 km zapadno od Košica, glavnoga grada istočne slovačke regije.
