Najviši vatikanski diplomat oštro kritizirao "kontinuirani masakr" Izraela u Gazi

Najviši vatikanski diplomat, kardinal Pietro Parolin u ponedjeljak je u intervjuu oštro kritizirao "kontinuirani masakr" Izraela u Gazi, u jednoj od najsnažnijih osuda koju je izrekla Katolička Crkva o izraelskom ratu protiv militantne skupine Hamas.
U intervjuu povezanom s drugom godišnjicom Hamasova napada na izraelske zajednice 7. listopada 2023., kardinal Pietro Parolin napade je nazvao "nehumanima i neobranjivima" te je pozvao Hamas da oslobodi preostale taoce.
"Oni koji su napadnuti imaju pravo braniti se, ali čak i legitimna obrana mora poštovati načelo proporcionalnosti", rekao je vatikanski državni tajnik i jedan od glavnih suradnika pape Lava.
"Rat koji vodi izraelska vojska da bi eliminirala Hamasove militante zanemaruje činjenicu da cilja uglavnom bespomoćno stanovništvo, koje je već dovedeno do ruba i to u područjima u kojima su zgrade i domovi već sravnjeni sa zemljom. Jasno je... da je međunarodna zajednica, nažalost, nemoćna i da zemlje koje su zaista sposobne izvršiti određeni utjecaj dosad nisu uspjele djelovati kako bi prekinule masakr koji traje", rekao je Parolin za vatikanski medij.
Vatikan, koji ima veleposlanstva u brojnim glavnim gradovima svijeta obično koristi suzdržanu retoriku kad je posrijedi rješavanje sukoba te radije djeluje iza kulisa.
No Leo, koji je na papinsku dužnost izabran u svibnju nakon Franjine smrti, pojačao je kritike na račun izraelske kampanje u Gazi. Pozvao je Izrael da omogući više pomoći te je u rujnu na sastanku s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom spomenuo problem Gaze.
"Nije dovoljno samo reći da je ono što se događa neprihvatljivo, a zatim i dalje dopuštati da se to događa", istaknuo je papa Leo. "Moramo se ozbiljno zapitati o legitimnosti... nastavka isporuke oružja koje se koristi protiv civila", kazao je, ne imenovavši pritom nijednu zemlju.
Izrael je napao Gazu nakon Hamasova napada 2023. godine u kojemu je, prema izraelskim podacima, ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 je odveden u talaštvo. Po podacima zdravstvenih vlasti Gaze u izraelskoj je kampanji u području Gaze ubijeno više od 67.000 ljudi, uglavnom civila.
