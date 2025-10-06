Što ako… svijet odluči djelovati kako bi okončao izraelski rat u Gazi?

Godine 1950. Opća skupština UN-a usvojila je Rezoluciju ‘Ujedinjenje za mir’ kako bi intervenirala u Koreji, nakon što je svaki pokušaj djelovanja kroz Vijeće sigurnosti bio blokiran vetom SSSR-a. Ta je rezolucija omogućila Općoj skupštini da zakonski odobri intervenciju UN-a, obnovi neovisnost Južne Koreje i osigura primirje, ako ne i trajan mir.