"Sram mora promijeniti stranu“
Nakon presude za 52 silovatelja, Gisèle Pelicot objavljuje potresne memoare
Nakon gotovo četveromjesečnog suđenja koje je privuklo globalnu pozornost, suprug Gisèle Pelicot i još 51 muškarac proglašeni su krivima za silovanja i seksualne napade. Ona je u međuvremenu postala jedna od vodećih figura u borbi protiv nasilja nad ženama. Knjiga „Himna životu: Sram mora promijeniti stranu“ izlazi 17. veljače.
Zahtijevala javno suđenje
Gisèle Pelicot, Francuskinja koja je preživjela višestruka silovanja koja je u njihovu domu na jugu Francuske organizirao njezin suprug, u svojim će memoarima otkriti intimne detalje o svom braku i odluci da javno progovori o suđenju koje ju je pretvorilo u međunarodno priznatu figuru pokreta za okončanje nasilja nad ženama.
Pelicot je njezin bivši suprug Dominique Pelicot deset godina drogirao sredstvima za smirenje, nakon čega ju je silovao zajedno s desecima muškaraca koje je regrutirao putem interneta. Na suđenju 2024. godine u Avignonu, koje je izazvalo svjetsku pozornost, odbila je mogućnost da se proces odvija iza zatvorenih vrata, poručivši da želi da svijet sazna što je proživjela.
„Kada se prisjetim trenutka u kojem sam donijela tu odluku, shvaćam da se, da sam bila 20 godina mlađa, možda ne bih usudila odbiti suđenje iza zatvorenih vrata“, napisala je u autobiografskoj knjizi pod naslovom „Himna životu: Sram mora promijeniti stranu“ (u izvorniku na francuskom Et la joie de vivre). Knjiga, napisana u suradnji s novinarkom i spisateljicom Judith Perrignon, bit će objavljena 17. veljače u 22 jezika diljem svijeta.
I sat down with Gisele Pelicot for almost 3 hours in Paris. This Saturday, the first American interview @nytimes . An astonishing and deeply moving conversation. pic.twitter.com/7oB2VjQ7lz— Lulu NYT (@LuluGNavarro) February 10, 2026
"Možda sram lakše blijedi kad imate 70 godina"
„Bojala bih se pogleda, tih prokletih pogleda s kojima se žena moje generacije uvijek morala nositi“, rekla je. „Možda sram lakše blijedi kada imate 70 godina i kada vas više nitko ne primjećuje. Ne znam. Nisam se bojala svojih bora ni svoga tijela“, dodala je.
U ulomcima objavljenima u francuskom izdanju Le Mondea opisuje šok kada ju je policija prvi put pozvala na razgovor o njezinu bivšem suprugu Dominiqueu, kojeg je smatrala „sjajnim tipom".
50 godina zajedničkog života
Nakon 50 godina zajedničkog života, opisuje užas dok promatra fotografije na kojima je silovana pod utjecajem sedativa koje joj je on davao. „Nisam prepoznala muškarce. Ni tu ženu. Obraz joj je bio tako mlitav. Usta tako opuštena. Bila je poput krpene lutke“, piše.
Knjiga bilježi i njezine „nejasne osjećaje“ uoči suđenja: „Što se više približavalo, to sam više zamišljala da postajem talac njihovih pogleda, njihovih laži, njihova kukavičluka i njihova prezira“, napisala je. „Zar ih nisam štitila zatvarajući vrata?“
Također opisuje nevjericu kada joj je policija prvi put pokazala fotografije silovanja koje je snimio njezin suprug. „Nisam prepoznala muškarce. Ni tu ženu. Obraz joj je bio tako mlitav. Usta tako opuštena. Bila je poput krpene lutke.“
Britanska glumica Emma Thompson trebala bi čitati audioknjigu na engleskom jeziku. U objavi na Instagramu rekla je da je ta „apsolutno izvanredna“ priča „teška za čitati naglas“, ali da „nadahnjuje hrabrost i suosjećanje te, što je ključno, zahtijeva promjenu“.
Posljedice suđenja dovele su do razdora između Pelicot i njezine kćeri Caroline Darian, koja sumnja da ju je otac također zlostavljao. On to poriče. U intervjuu za britanski The Daily Telegraph u kolovozu Darian je rekla da više ne razgovara s majkom te ju je optužila da ju je napustila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare