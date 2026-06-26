ljudi zatrpani u rusevinama
Nakon razornih potresa u Venezueli stotine poginulih, tisuće nestalih
Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u Venezueli nakon što su zemlju u srijedu pogodila dva snažna potresa koja su odnijela najmanje 235 života, dok je više od 4300 ljudi ozlijeđeno
Strahuje se da bi broj poginulih mogao biti znatno veći jer se mnogi i dalje vode kao nestali, a brojni stanovnici ostali su zarobljeni ispod urušenih zgrada, piše BBC.
Najteže su pogođeni glavni grad Caracas i obalni grad La Guaira, gdje su se satima nakon potresa iz ruševina mogli čuti pozivi upomoć.
Dva snažna potresa u nekoliko sekundi
Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), prvi potres magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu, a samo nekoliko sekundi kasnije uslijedio je još snažniji potres magnitude 7,5.
Oba su bila plitka, s epicentrima na dubini od 20, odnosno 10 kilometara, zbog čega su izazvala razaranja na velikom području.
Potresi su pogodili Venezuelu tijekom državnog praznika, kada se većina stanovnika nalazila kod kuće, što je dodatno povećalo broj žrtava.
Privremena predsjednica Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje, dok je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodríguez potvrdio da je broj poginulih porastao na najmanje 235.
Ljudi pod ruševinama, mnogi nestali
U La Guairi su deseci zgrada potpuno uništeni ili teško oštećeni. BBC je potvrdio autentičnost snimki koje prikazuju urušavanje desetkatnog hotela, pretvorenog u gomilu betona.
Stanovnici očajnički tragaju za članovima svojih obitelji.
Student medicine Juan Ortiz rekao je za BBC da je jedan njegov blizak prijatelj poginuo, drugi se nalazi pod ruševinama, dok se oko 20 njegovih poznanika iz obalnog područja vodi kao nestalo.
'U šoku sam i potpuno zbunjen. Najviše me boli što ne mogu pomoći', rekao je.
Zgrade su se urušavale i u Caracasu, a šteta je zabilježena i u saveznim državama Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua i Miranda.
Gradonačelnik četvrti Chacao Gustavo Duque rekao je da je samo u jednoj urušenoj zgradi poginulo 11 ljudi, dok su 23 osobe spašene.
'Pokušavamo spasiti što više ljudi živih', poručio je, prenosi Tportal.
Zračna luka zatvorena, tisuće bez doma
Međunarodna zračna luka Maiquetía, glavna zračna luka Venezuele, zatvorena je zbog ozbiljnih oštećenja.
Snimke iz terminala prikazuju kako sa stropa padaju prašina i komadi građevinskog materijala.
Mnogi stanovnici ostali su bez domova ili odbijaju ući u oštećene zgrade zbog straha od novih urušavanja te noć provode na ulicama.
Dodatnu zabrinutost izazivaju brojni naknadni potresi. Delcy Rodríguez izjavila je da je nakon glavnog udara zabilježeno više od 30 podrhtavanja tla.
USGS upozorava: Broj žrtava mogao bi višestruko porasti
Američki geološki zavod upozorio je da se radi o katastrofi velikih razmjera.
'USGS procjenjuje da su vrlo vjerojatni veliki broj žrtava i golema materijalna šteta', objavio je Zavod.
Prema njihovim modelima, postoji 42 posto vjerojatnosti da će broj poginulih premašiti 10.000, dok je vjerojatnost da će stradati više od 100.000 ljudi procijenjena na 33 posto.
Stručnjaci ističu da se ne radi o prognozi nego o procjeni rizika temeljenoj na snazi potresa, dubini epicentra, gustoći naseljenosti te iskustvima iz ranijih katastrofa.
Na konačan broj žrtava utjecat će i kvaliteta gradnje te vrijeme u kojem su potresi pogodili zemlju.
Najjači potres u više od stoljeća
Venezuela se nalazi na dodiru dviju tektonskih ploča, a potresi su najvjerojatnije nastali zbog naglog oslobađanja energije između njih.
Novinar Luis Hernandez iz Caracasa rekao je za BBC da je procjenu stvarnih razmjera katastrofe otežao nestanak električne energije i internetskih veza.
'Zbog gospodarske krize vrlo je teško procijeniti stvarnu štetu', rekao je.
Najteže su pogođene četvrti Altamira i Los Palos Grandes u Caracasu, koje su teško stradale i u razornom potresu 1967. godine, kada je poginulo oko 200 ljudi.
Prema podacima USGS-a, potres magnitude 7,5 drugi je najsnažniji zabilježen u Venezueli od početka mjerenja 1900. godine.
'To je najjači potres koji sam ikada osjetila. Bila sam uvjerena da će se zgrada srušiti na mene', ispričala je novinarka BBC Munda Nicole Kolster, koja živi na sedmom katu zgrade u četvrti Los Palos Grandes.
Podrhtavanje se osjetilo i u kolumbijskoj prijestolnici Bogoti, udaljenoj stotinama kilometara.
Međunarodna pomoć već stiže
Brojne države ponudile su pomoć Venezueli u spašavanju i sanaciji posljedica katastrofe.
Sjedinjene Države najavile su paket pomoći vrijedan 150 milijuna dolara te poslale spasilačke timove, medicinske resurse, vojne transportne brodove i zrakoplove za potporu operacijama traganja i spašavanja.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je odmah naložio svojoj administraciji da bude spremna na brzo djelovanje.
'Dva golema potresa pogodila su narod Venezuele i ostavila razorne posljedice. Sjedinjene Države spremne su pomoći', napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da SAD 'odmah raspoređuje spasilačke timove, medicinsku pomoć i humanitarnu potporu'.
Pomoć su najavili i Dominikanska Republika, Salvador, Meksiko i Katar.
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