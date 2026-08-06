PRIJELOM KLJUČNE KOSTI
Slovenska predsjednica objavila otpusno pismo nakon sumnji u težinu ozljeda poslije nesreće
Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar nakon prometne nesreće u tunelu Kastelec objavila je otpusno pismo iz bolnice u Izoli, u kojem je potvrđeno da je zadobila prijelom ključne kosti.
Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar na Facebooku je objavila otpusno pismo iz bolnice u Izoli, gdje je nakon prometne nesreće u tunelu Kastelec na Primorskoj autocesti ostala na promatranju. U pismu stoji da je u nesreći zadobila prijelom ključne kosti.
Budući da tijekom nesreće nije bila vezanasigurnosnim pojasom, očekuje se da će predsjednica dobiti novčanu kaznu u iznosu od 120 eura, odnosno 60 eura ako je plati u polovici predviđenog iznosa. Prema informacijama iz njezina ureda, Pirc Musar nakon nesreće još nije razgovarala s policijom.
Predsjednica je otpusno pismo objavila nakon što su se u javnosti pojavile sumnje da unesreći navodno nije ni bila ozlijeđena. U bolnicu u Izoli primljena je u petak poslijepodne, a u subotu je puštena na kućnu njegu.
U otpusnom pismu navedeno je da je zadobila prijelom ključne kosti. Hitna pomoć na mjestu nesreće sumnjala je i na potres mozga, no liječnički pregledi u bolnici to nisu potvrdili. Nakon nesreće bila je pri svijesti, ali su liječnici odlučili zadržati je na promatranju jer joj je tijekom obrade pozlilo.
U trenutku nesreće s predsjednicom bile i njezine prijateljice
Prometna nesreća dogodila se u petak dok se predsjednica vraćala iz Hrvatske, gdje je boravila na godišnjem odmoru. U koloni s pratnjom putovala je na događaj biciklističkog prvaka Tadeja Pogačara u Komendi. Slovenska policija u ponedjeljak je objavila da je uzrok nesreće bilo nepridržavanje sigurnosnog razmaka.
Zaštitar koji je upravljao kombijem u kojem se nalazila predsjednica prednjim je dijelom vozila udario u stražnji dio automobila koji se nalazio prvi u koloni pratnje. Treće vozilo iz kolone nije sudjelovalo u nesreći.
Osim predsjednice i vozača zaštitara, u Mercedesovu kombiju bile su još jedna zaštitarka i dvije putnice, osobne prijateljice predsjednice Republike.
Pirc Musar je u utorak priznala da u trenutku nesreće nije bila vezana sigurnosnim pojasom. "Za to preuzimam odgovornost", rekla je.
Ni predsjedničina prijateljica nije bila vezana, zadobila je teže ozljede
Prema informacijama iz njezina ureda, policija s predsjednicom nakon nesreće još nije obavila razgovor. Očekuje se da će zbog nevezivanja sigurnosnim pojasom dobiti kaznu od 120 eura, odnosno 60 eura u slučaju plaćanja polovice iznosa. Iz njezina ureda poručili su da će predsjednica kaznu, kada je primi, i platiti.
Sigurnosnim pojasom nije bila vezana ni jedna od predsjedničinih prijateljica, koja je u nesreći zadobila teže ozljede. Neslužbeno je riječ o dugogodišnjoj prijateljici i poslovnoj suradnici predsjednice, koja je ruska državljanka, ali od 2016. godine ima i slovensku putovnicu.
Prije dobivanja slovenskog državljanstva morala je, sukladno zakonu, proći sigurnosnu provjeru, naveli su u uredu predsjednice.
Uz predsjednicu i njezinu prijateljicu, lakše ozljede zadobio je i vozač. Zbog bolova se liječniku navodno javio nekoliko dana nakon nesreće.
Još nisu poznate sve okolnosti događaja
Sve okolnosti događaja još nisu poznate, među ostalim ni zašto je zaštitar koji je vozio vozilo s Pirc Musar udario u automobil ispred sebe u koloni te je li to vozilo možda kočilo i zbog čega.
Iz ureda predsjednice na navode o navodno prebrzoj vožnji zaštitara odgovorili su da, prema zakonu, prometna pravila i prometna signalizacija ne vrijede za vozila koja policija koristi pri zaštiti štićenih osoba, odnosno kada policijski službenici prevoze štićenu osobu ili obavljaju zaštitu sigurnosnim vozilima.
Kolona vozila iz Hrvatske krenula je u 16.10 sati, a dolazak na događaj u Komendi bio je planiran za 18.30. Nesreća se dogodila nešto prije 17 sati, a ured predsjednice o njoj je obaviješten otprilike pola sata kasnije. Organizatorima događaja da Pirc Musar neće doći javili su oko 18 sati.
Predsjednica se svojim najbližim suradnicima javila oko 23 sata, nakon što je završila liječničke preglede u bolnici. Javnost je o nesreći obaviještena u subotu prijepodne, nakon što su u uredu predsjednice dobili prve informacije policije.
Pirc Musar nakon nesreće dobila je želje za brzim oporavkom od više stranih državnika. Među prvima joj je telefonski brz oporavak poželio predsjednik Vlade Janez Janša.
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