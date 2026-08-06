Slovenska predsjednica objavila otpusno pismo nakon sumnji u težinu ozljeda poslije nesreće

U otpusnom pismu navedeno je da je zadobila prijelom ključne kosti. Hitna pomoć na mjestu nesreće sumnjala je i na potres mozga, no liječnički pregledi u bolnici to nisu potvrdili. Nakon nesreće bila je pri svijesti, ali su liječnici odlučili zadržati je na promatranju jer joj je tijekom obrade pozlilo.