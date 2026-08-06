Tomo Medved iz Slunja: Hrvatska se neće ispričavati nikome za pobjedu

Medved je rekao i da Vlada u proteklih deset godina u partnerstvu s udrugama proizašlima iz Domovinskog rata „prepoznaje oblike potpore i oblike suradnje koji su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja, a posebice na ozračje u kojemu se poštuje pobjednike, one koji su donijeli mir i slobodu“.