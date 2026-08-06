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"optimizam je itekako važan"

Tomo Medved iz Slunja: Hrvatska se neće ispričavati nikome za pobjedu

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Hina
|
06. kol. 2026. 15:24
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06.08.2026., Slunj - Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je u četvrtak na svečanoj sjednici Grada Slunja održanoj povodom Dana grada da se Hrvatska „neće ispričavati nikome za našu pobjedu“.

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„Vlada neće dopustiti nasrtaje na branitelje i Domovinski rat“, rekao je Medved.

Time je odbacio optužbe predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je kazao kako je vojno-redarstvena akcija "Oluja" kojom je u kolovozu 1995. oslobođen do tada okupirani dio teritorija Hrvatske "bila zločin koji Srbi ne smiju zaboraviti", zaprijetivši kako se "nešto slično više nikada neće ponoviti". 

Medved je rekao i da Vlada u proteklih deset godina u partnerstvu s udrugama proizašlima iz Domovinskog rata „prepoznaje oblike potpore i oblike suradnje koji su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja i zdravlja, a posebice na ozračje u kojemu se poštuje pobjednike, one koji su donijeli mir i slobodu“.

Najavio je „nastavak snaženja gospodarskog rasta i razvoja“ i pozvao na optimizam.

„Nekako se provlači to malodušje, nekako nam je sve teško. To malodušje je vrlo često neopravdan, a optimizam je itekako važan. Imamo razloga biti ponosni na ostvareno i s optimizmom gledati u svaki novi dan. Svakog jutra pred sobom vidimo nove projekte, programe i postignuća za Slunj“, poručio je Medved.

Zastupnik Damir Mandić je kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora poručio da je Slunj Hrvatska i da će biti Hrvatske dok će biti Slunja, a karlovačka županica Martina Furdek Hajdin je naglasila da Slunj bilježi 15 posto veći broj dolazaka turista i 30 posto povećanja broja noćenja.

„Govorimo o brojnim ulaganjima u infrastrukturu, različite turističke atrakcije i sadržaje“, rekla je Furdek Hajdin.

Gradonačelnica Mirjana Puškarić je precizirala da je ostvareno 90.000 noćenja i spomenula da se bilježi i 15 posto više novorođenih te istaknula da je Slunj bogat prirodnim ljepotama, no da su „najveći ukras Slunja njegovi ljudi“.

Dodijeljena su priznanja gradovima i općinama prijateljima Grudama, Krašić i Castel San Giovanni, javno priznanje za životno djelo je dodijeljeno branitelju Nikoli Štefancu, javno priznanje Ravnateljstvu policije, Sergiu Bertacciniju, Nikoli Butini i Udruzi Roditelji za Slunj iz talijanskog Castela San Giovannija te niz zahvalnica pojedincima, među ostalima i svećeniku Mili Šajfaru povodom 50. obljetnice održavanja mlade mise koji se zahvalio uime nagrađenih.

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Teme
branitelji domovinski rat slunj tomo medved

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