N1/Vesela Šegvić Jordić

Državni inspektorat (DIRH) od 20. travnja do 1. kolovoza 2026. proveo je 13.143 inspekcijskih nadzora u djelatnostima povezanima s turizmom, u kojima su nepravilnosti utvrđene u 37 posto slučajeva sa 7.199 povreda propisa, izvijestio je DIRH u četvrtak, ističući da je najviše nadzora bilo u ugostiteljstvu.

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Osim u ugostiteljstvu, pojačane inspekcijske nadzore DIRH je provodio i u trgovini te drugim djelatnostima povezanima s turističkom sezonom, a naglasak u nadzorima u predsezoni i sezoni bio je na suzbijanju neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Izrečeno kazni u visini 1,5 milijuna eura, a na licu mjesta naplaćeno 524,2 tisuće eura

Među djelatnostima, od ukupno provedenih nadzora u navedenom razdoblju u ugostiteljstvu ih je bilo 4.604, zatim u trgovini 3.502, a provedene su 1.524 službene kontrole veterinarske, sanitarne i poljoprivredne inspekcije u proizvodnim djelatnostima te 3.513 nadzora u ostalim područjima iz djelokruga DIRH-a.

U upravnom i prekršajnom postupku poduzete su propisane mjere - nadležnim sudovima podneseno je 327 optužnih prijedloga, donesen je 921 prekršajni nalog s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu iznad 1,57 milijuna eura.

Na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno je 2.110 novčanih kazni, ukupnog iznosa iznad 524,2 tisuće eura, a utvrđena je i oduzeta protupravno stečena imovinska korist u ukupnom iznosu od 508,3 tisuće eura.

Doneseno je 2.387 upravnih rješenja, a u 1.045 slučajeva izrečene su privremene zabrane obavljanja djelatnosti te druge zabrane.

DIRH navodi da je sanitarna inspekcija najveći broj nepravilnosti utvrdila zbog nepoštivanja propisa o sigurnosti hrane i neprovođenja sustava samokontrole temeljenog na načelima HACCP-a.

Inspekcija rada u području radnih odnosa utvrdila je neprijavljene radnike i nezakonit rad stranih državljana, a u području zaštite na radu poslodavcima naložila otklanjanje nepravilnosti vezanih uz osposobljavanje radnika za siguran rad, ispitivanje sredstava rada i korištenje osobne zaštitne opreme.

U trgovini su inspektori u nadzorima s nepravilnostima najčešće utvrdili neisticanje maloprodajnih cijena, nepridržavanje propisa o iznimnim mjerama kontrole cijena te neregistrirano obavljanje djelatnosti, a u poljoprivredi nepravilnosti u stavljanju voća i povrća na tržište te pri označavanju hrane, vina i proizvoda od vina.

Turistička inspekcija utvrdila 149 slučaja neregistriranog iznajmljivanja smještaja

Turistička inspekcija provela je 1.656 nadzora te u 149 utvrdila neregistrirano pružanje usluga i/ili nezakonito oglašavanje smještaja, a zbog povreda izrekla je 98 mjera zabrane od kojih su 54 provedene pečaćenjem neregistriranih objekata najkraće na rok od 30 dana. To uključuje 15 kuća za odmor, 47 apartmana, šest soba, dva kampa u domaćinstvu i jedan hostel.

Ugostiteljima tj. pružateljima ugostiteljskih usluga koji su pružali usluge smještaja bez ishođenog rješenja Ministarstva turizma i sporta odnosno nadležnog upravnog tijela inspektori su izrekli mjere zabrane za jedan butik hotel, 13 apartmana, 24 sobe te dva kampa s ukupno 24 mobilne kućice i šest glamping šatora.

Inspektori su podnijeli 67 optužnih prijedloga i izdali 84 prekršajna naloga te izrekli novčane kazne od ukupno 124,2 tisuće eura, a oduzeta je i protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 417,8 tisuća eura.