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München

Mladić koji se zaletio u ljude na sindikalnom skupu osuđen na doživotan zatvor

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Hina
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06. kol. 2026. 14:20
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Njemačka policija
FOCKE STRANGMANN / AFP / Ilustracija

Afganistanac koji se prošle godine automobilom zaletio u ljude okupljene na sindikalnom prosvjedu u Muenchenu i pritom usmrtio dvije te ozlijedio 40 osoba, osuđen je u četvrtak na doživotnu zatvorsku kaznu.

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Farhad Noori je svjesno usmjerio svoj automobil u kolonu i pritom iskoristio činjenicu da sudionici povorke, među kojima je bilo mnogo djece i mladih, nisu očekivali napad“, rekao je predsjednik sudskog vijeća Visokog pokrajinskog suda u Münchenu.

U napadu su poginule 40-godišnja majka i njezina dvogodišnja kći, a 40 osoba je ozlijeđeno. Sud je ustvrdio posebnu težinu krivnje što isključuje puštanje iz zatvora nakon 15 godina, što je inače pravilo kod doživotne kazne.

Danas 25-godišnji Noori je kao 15-godišnjak 2016. došao kao izbjeglica u Njemačku. Prema mišljenju suda, radi se o osobi sa „smanjenim osjećajem vrijednosti“ koji je izlaz potražio u radikalizaciji.

Noori je tijekom suđenja više puta pokazivao uzdignuti kažiprst što je simbol „Islamske države“. Tijekom suđenja nije se izjasnio o motivima napada.

Teme
doživotna kazna münchen napad automobilom terorizam ubojstvo

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