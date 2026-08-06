München
Mladić koji se zaletio u ljude na sindikalnom skupu osuđen na doživotan zatvor
Afganistanac koji se prošle godine automobilom zaletio u ljude okupljene na sindikalnom prosvjedu u Muenchenu i pritom usmrtio dvije te ozlijedio 40 osoba, osuđen je u četvrtak na doživotnu zatvorsku kaznu.
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„Farhad Noori je svjesno usmjerio svoj automobil u kolonu i pritom iskoristio činjenicu da sudionici povorke, među kojima je bilo mnogo djece i mladih, nisu očekivali napad“, rekao je predsjednik sudskog vijeća Visokog pokrajinskog suda u Münchenu.
U napadu su poginule 40-godišnja majka i njezina dvogodišnja kći, a 40 osoba je ozlijeđeno. Sud je ustvrdio posebnu težinu krivnje što isključuje puštanje iz zatvora nakon 15 godina, što je inače pravilo kod doživotne kazne.
Danas 25-godišnji Noori je kao 15-godišnjak 2016. došao kao izbjeglica u Njemačku. Prema mišljenju suda, radi se o osobi sa „smanjenim osjećajem vrijednosti“ koji je izlaz potražio u radikalizaciji.
Noori je tijekom suđenja više puta pokazivao uzdignuti kažiprst što je simbol „Islamske države“. Tijekom suđenja nije se izjasnio o motivima napada.
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