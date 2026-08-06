Oglas

Hrvatske vode

Đuroković: Bilježe se najniži vodostaji otkako postoje mjerenja, a ovo posebno zabrinjava

author
Hina
|
06. kol. 2026. 14:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
04.08.2026., Vukovar - Nizak vodostaj Dunava kod Vukovara Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatske vode izvijestile su u četvrtak kako je, unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, javna vodoopskrba u Hrvatskoj uglavnom stabilna. Na pojedinim područjima bilježe se smanjeni dotoci na izvorištima, no opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana.

Oglas

Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura zraka, kontinuirano se snižava vodostaj na brojnim rijekama pri čemu su na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene najniže vrijednosti od početka sustavnog hidrološkog praćenja.

 Budući da meteorološke i hidrološke prognoze za sada ne najavljuju značajnije oborine u kratkoročnom razdoblju ne očekuje se osjetniji porast vodostaja. 

 Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako se na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi bilježe najniži vodostaji otkako postoje mjerenja te da posebno zabrinjava činjenica da zasad nema naznaka značajnijeg oporavka.

 Naglasio je kako će za porast vodostaja biti potrebne obilnije oborine u cijelom slivu, osobito mora biti većih kiša uzvodno u Europi.

Na području Varaždinske županije pod stalnim su nadzorom rijeke Bednja, Plitvica i Drava.

 Bednja i dalje održava kontinuirano tečenje, a dodatnu sigurnost predstavlja akumulacija Trakošćan iz koje se prema potrebi, može kontrolirano ispuštati voda radi očuvanja ekološki prihvatljivih protoka. Na rijeci Plitvici zabilježeni su vrlo niski protoci, što dodatno potvrđuje važnost buduće izgradnje akumulacije Grabušnica za osiguravanje bioloških minimuma tijekom sušnih razdoblja i povećanje otpornosti na klimatske ekstreme.

Hrvatske vode ističu kako svakodnevno prate stanje na vodotocima, razinama podzemnih voda i lokacijama ispuštanja pročišćenih otpadnih voda te pojačano obilaze teren radi očuvanja bioloških minimuma i pravodobnog reagiranja u slučaju daljnjeg pogoršanja hidroloških prilika.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
zoran đuroković hrvatske vode

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ