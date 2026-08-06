Hrvatske vode
Đuroković: Bilježe se najniži vodostaji otkako postoje mjerenja, a ovo posebno zabrinjava
Hrvatske vode izvijestile su u četvrtak kako je, unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, javna vodoopskrba u Hrvatskoj uglavnom stabilna. Na pojedinim područjima bilježe se smanjeni dotoci na izvorištima, no opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana.
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Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura zraka, kontinuirano se snižava vodostaj na brojnim rijekama pri čemu su na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene najniže vrijednosti od početka sustavnog hidrološkog praćenja.
Budući da meteorološke i hidrološke prognoze za sada ne najavljuju značajnije oborine u kratkoročnom razdoblju ne očekuje se osjetniji porast vodostaja.
Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako se na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi bilježe najniži vodostaji otkako postoje mjerenja te da posebno zabrinjava činjenica da zasad nema naznaka značajnijeg oporavka.
Naglasio je kako će za porast vodostaja biti potrebne obilnije oborine u cijelom slivu, osobito mora biti većih kiša uzvodno u Europi.
Na području Varaždinske županije pod stalnim su nadzorom rijeke Bednja, Plitvica i Drava.
Bednja i dalje održava kontinuirano tečenje, a dodatnu sigurnost predstavlja akumulacija Trakošćan iz koje se prema potrebi, može kontrolirano ispuštati voda radi očuvanja ekološki prihvatljivih protoka. Na rijeci Plitvici zabilježeni su vrlo niski protoci, što dodatno potvrđuje važnost buduće izgradnje akumulacije Grabušnica za osiguravanje bioloških minimuma tijekom sušnih razdoblja i povećanje otpornosti na klimatske ekstreme.
Hrvatske vode ističu kako svakodnevno prate stanje na vodotocima, razinama podzemnih voda i lokacijama ispuštanja pročišćenih otpadnih voda te pojačano obilaze teren radi očuvanja bioloških minimuma i pravodobnog reagiranja u slučaju daljnjeg pogoršanja hidroloških prilika.
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