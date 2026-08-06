Đuroković: Bilježe se najniži vodostaji otkako postoje mjerenja, a ovo posebno zabrinjava

Bednja i dalje održava kontinuirano tečenje, a dodatnu sigurnost predstavlja akumulacija Trakošćan iz koje se prema potrebi, može kontrolirano ispuštati voda radi očuvanja ekološki prihvatljivih protoka. Na rijeci Plitvici zabilježeni su vrlo niski protoci, što dodatno potvrđuje važnost buduće izgradnje akumulacije Grabušnica za osiguravanje bioloških minimuma tijekom sušnih razdoblja i povećanje otpornosti na klimatske ekstreme.