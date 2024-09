FOTO / Nakon tajfuna urušen most u Vijetnamu: Brojna vozila pala u rijeku, raste broj žrtava

Najmanje tri kamiona, dva automobila i brojni motocikli pali su u Crvenu rijeku u sjevernom Vijetnamu u urušavanju mosta nakon tajfuna Yagi, priopćile su vlasti u ponedjeljak, dok je broj žrtava oluje porastao na 59.

Most Phong Chau u pokrajini Phu Tho, gotovo sat vremena sjeverozapadno od Hanoija, urušio se u ponedjeljak ujutro oko 10 sati po lokalnom vremenu, priopćio je Odjel za promet pokrajine Phu Tho. Pola mosta se urušilo, a bujica je odnijela vozila.

Zamjenik premijera Ho Duc Phoc rekao je da su vlasti prvo utvrdile da je oko 10 vozila, uključujući automobile i kamione, dva motocikla i 13 osoba nestalo u urušavanju mosta. Međutim, ukupan broj poginulih i nestalih nije još poznat, budući da se na nadzornim snimkama ne vidi koliko je osoba bilo u svakom vozilu.

Most se urušio nakon što je to područje pogodio tajfun Yagi, s vjetrovima koji su puhali više od 100 kilometara na sat i obilnim oborinama tijekom vikenda. To je najjači tajfun koji je pogodio sjeverni Vijetnam u otprilike 30 godina.

Nabujala voda i brze bujice

Nabujale vode i brze bujice navedene su kao glavni uzrok urušavanja mosta.

Vijetnamske spasilačke snage provode hitnu misiju potrage i spašavanja, rekao je general-pukovnik Pham Duc Duyen, odgovoran za to područje. Do sad su spašene četiri osobe.

Nhac NGUYEN / AFP Nguyen NGUYEN / AFP

Broj mrtvih u tajfunu koji je poharao Vijetnam narastao je na 59.

Više od 3000 kuća je oštećeno, 120.000 hektara rižinih polja je potopljeno, a više od 1000 ribnjaka uništeno. Planinske sjeverne pokrajine pogođene su klizištima i još uvijek postoje veliki prekidi u opskrbi električnom energijom diljem zemlje.

