Napredak u pregovorima SAD-a i Irana: Posrednici objavili dobre vijesti

Al-Ansari je na X-u napisao da su se strane složile nastaviti pregovore u nadolazećem razdoblju, a sljedeći sastanak trebao bi biti zakazan što je prije moguće nakon pogrebnih povorki za bivšeg iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu krajem veljače.