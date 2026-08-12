Zelenski: Rusija će iskoristiti "pseudo izbore" kako bi proglasila novu mobilizaciju

"Prenijeli smo naše prijedloge američkoj strani. A Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne, i izvršiti pritisak na Rusiju kako bi njezini planovi bili drugačiji - da se pripremi za prekid rata, a ne njegovo produljenje", rekao je Zelenski u svom večernjem videoobraćanju u utorak.