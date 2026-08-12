Sjeverna Koreja ispalila projektil uoči velikih vojnih vježbi SAD-a i Južne Koreje

GREG BAKER / AFP

Sjeverna Koreja u srijedu je ispalila balistički projektil prema moru uz istočnu obalu Korejskog poluotoka, priopćile su južnokorejske i japanske vlasti. Lansiranje se dogodilo nekoliko dana prije zajedničkih vojnih vježbi Seula i Washingtona koje Pjongjang dugo osuđuje.

Podijeli

Oglas

Južnokorejske i japanske obrambene vlasti priopćile su da je projektil preletio oko 700 kilometara, a obje su zemlje osudile njegovo ispaljivanje.

Južnokorejski ured za nacionalnu sigurnost sazvao je izvanredni sastanak i izrazio zabrinutost zbog novih lansiranja balističkih projektila iz Sjeverne Koreje, pri čemu je ta zemlja prethodno projektil ispalila 6. kolovoza.

Također je pozvao Pjongjang da prekine provokacije kojima krši rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Južnokorejska vojska izvijestila je da održava spremnost za "nadmoćan" odgovor na svaku provokaciju u sklopu zajedničkog obrambenog stava sa Sjedinjenim Državama.

Projektil je pao u more izvan japanskog isključivog gospodarskog pojasa (EEZ), a dosegnuo je najveću visinu od oko 90 kilometara, priopćilo je japansko Ministarstvo obrane.

Japanski ministar obrane Shinjiro Koizumi novinarima je rekao da je Japan preko svojeg veleposlanstva u Pekingu diplomatskim kanalima izrazio snažno protivljenje te oštro osudio taj čin.

Sjeverna Koreja lansirala je projektil iz područja Wonsana na svojoj istočnoj obali u srijedu oko 6 sati ujutro po lokalnom vremenu, odnosno u utorak oko 21 sat po GMT-u.

Lansiranje se dogodilo uoči velikih zajedničkih vojnih vježbi koje Južna Koreja i Sjedinjene Države planiraju održati od 17. do 27. kolovoza, s ciljem suprotstavljanja sve razvijenijim nuklearnim i oružanim sposobnostima Sjeverne Koreje.

Sjevernokorejski državni mediji u utorak su osudili najnoviji japanski dokument o obrani, ocijenivši ga pokušajem oživljavanja militarizma, te optužili Tokio da neutemeljenim prikazivanjem Pjongjanga kao sigurnosne prijetnje opravdava gomilanje naoružanja.

Sjeverna Koreja ove je godine provela niz testiranja, uključujući balističke rakete kratkog dometa, topničke rakete i drugo taktičko naoružanje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Moskva u utorak tijekom napada na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižje upotrijebila sjevernokorejske balističke projektile, pri čemu je poginulo sedam osoba.