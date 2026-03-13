Poljski predsjednik stavio veto na zakon o europskim kreditima za obranu. Blokirane 44 milijarde eura

Poljski predsjednik Karol Nawrocki stavio je veto na zakon koji bi Poljskoj omogućio pristup gotovo 44 milijarde eura kredita Europske unije za obranu, čime je produbljen politički sukob s vladom premijera Donalda Tuska oko načina financiranja obrambenih ulaganja.
Oglas
Kako javlja Euronews, zakon je trebao omogućiti Varšavi korištenje sredstava iz programa Security Action for Europe (SAFE), fonda vrijednog 150 milijardi eura namijenjenog povećanju obrambene potrošnje i jačanju europske obrambene industrije.
Poljska je prema tom programu trebala dobiti oko 43,7 milijardi eura kredita, što bi je učinilo najvećim potencijalnim korisnikom.
Vlada podržavala EU kredite
Tuskov proeuropski kabinet snažno je podržavao zakon, tvrdeći da bi povoljni EU krediti ubrzali modernizaciju poljske vojske, posebno u kontekstu sigurnosnih prijetnji nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Sredstva su trebala biti usmjerena na jačanje istočne granice te ulaganja u domaću proizvodnju oružja.
Nawrocki, koji je politički blizak konzervativnoj oporbi, smatra da bi oslanjanje na EU kredite povećalo ovisnost Poljske o Bruxellesu. Umjesto toga predložio je financiranje obrane iz domaćih izvora, uključujući dobit iz rezervi središnje banke.
Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 12, 2026
Oštre reakcije vlade
Premijer Donald Tusk oštro je reagirao na veto, poručivši na društvenoj mreži X da je predsjednik "propustio priliku ponašati se kao domoljub". Najavio je i izvanrednu sjednicu vlade na kojoj će predstaviti alternativne korake za odobrenje kredita te rekao da vlada priprema "plan B“ kako bi Poljska ipak mogla pristupiti sredstvima programa SAFE.
Ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski upozorio je da blokiranje europskog mehanizma može oslabiti poljske obrambene sposobnosti.
Ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz istaknuo je da bi EU krediti omogućili povećanje vojnih ulaganja bez dodatnog opterećenja državnog proračuna.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas