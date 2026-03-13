Poljski predsjednik stavio veto na zakon o europskim kreditima za obranu. Blokirane 44 milijarde eura

Premijer Donald Tusk oštro je reagirao na veto, poručivši na društvenoj mreži X da je predsjednik "propustio priliku ponašati se kao domoljub". Najavio je i izvanrednu sjednicu vlade na kojoj će predstaviti alternativne korake za odobrenje kredita te rekao da vlada priprema "plan B“ kako bi Poljska ipak mogla pristupiti sredstvima programa SAFE.