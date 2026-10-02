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Neslužbeno

Pojeftinjuje gorivo? Ovo bi mogle biti nove cijene

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N1 Info
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02. lis. 2026. 13:30
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17.08.2026., Zagreb - Uredbom Vlade donesenoj na danasnjoj telefonskoj sjednici benzin poskupljuje 7, a dizel 9 centi po litri. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi vas cijene goriva mogle dočekati u utorak na benzinskim pumpama.

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Ako Vlada dodatno ne intervenira, kako doznaje RTL-ova Dajana Šošić nove cijene će biti:

  • Eurosuper 95: 1,74 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa)
  • Eurodizel: 1,83 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)
  • Plavi dizel: 1,39 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)

Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati,

Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva. Podsjetimo, Vlada od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana.

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