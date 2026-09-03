dodatni namet
Stiže novi trošak za pakete iz Kine: EU uvodi naknadu od 1. studenoga
Europska unija priprema novu naknadu za male pakete iz internetske trgovine, koja bi se trebala početi naplaćivati od 1. studenoga.
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Europska unija priprema uvođenje dodatne naknade za male pakete kako bi pokušala smanjiti veliki priljev jeftine robe, ponajviše one koja stiže iz Kine.
Carinske službe tijekom 2025. godine obradile su oko šest milijardi paketa naručenih putem internetskih trgovina, a više od 90 posto njih stiglo je iz Kine. Europska komisija zbog toga uvodi novu naknadu, čiji je cilj smanjiti takav priljev i količinu jeftinih proizvoda na tržištu EU-a.
Nova mjera trebala bi se početi primjenjivati 1. studenoga, kada će se na proizvode naručene putem interneta i uvezene u Europsku uniju početi obračunavati dodatna naknada. Prema priopćenju Europske komisije, riječ je o naknadi za rukovanje malim paketima.
Visinu naknade odredit će Europska komisija, dok će je naplaćivati nacionalna tijela.
Prije nego što nova mjera stupi na snagu, potrebno je još formalno odobrenje Europskog parlamenta, prenosi Tportal.
Iz Europske komisije navode da je svrha naknade pokrivanje sve većih troškova povezanih s rastom broja malih paketa, među kojima su troškovi inspekcije i praćenja uvoza.
Bit će to druga naknada uvedena za male pakete ove godine. Od srpnja 2026. već se plaća carina na jeftinu robu iz inozemstva, i to po fiksnoj stopi od tri eura za svaku skupinu proizvoda u pošiljci.
Da je ta mjera utjecala na naručivanje paketa iz Kine pokazuju podaci iz Francuske. Tamošnje ministarstvo gospodarstva objavilo je da je od srpnja uvoz malih paketa u Francusku smanjen za do 40 posto.
Nova naknada za rukovanje dio je šire reforme carinskog sustava. Plan uključuje i dodatno olakšavanje globalne trgovine, učinkovitiju naplatu carina te strožu kontrolu robe koja nije u skladu s propisima, odnosno opasnih i nesigurnih proizvoda.
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