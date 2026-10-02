KONGRES JE PROTIV
Trump želi srušiti Kennedyjev centar, zastupnici spremaju zakonsku blokadu
Kada je Donald Trump počeo rušiti Istočno krilo Bijele kuće, iznenadio je Washington, a sada Kongres nastoji spriječiti još jedno takvo iznenađenje zakonom koji bi američkom predsjedniku zabranio da sruši Centar za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy, izvijestio je Reuters u petak.
Do poteza zakonodavaca došlo je nakon što je savezni sudac Trumpovoj administraciji naredio da službeno najavi da će poduzeti korake radi rušenja zgrade najmanje 30 dana unaprijed. Sam Trump je novinarima sredinom rujna rekao da, ako njegovo ime ne bude u nazivu Centra, da će "biti srušen".
Demokratski senator Jeff Merkley iz Oregona i republikanska senatorica Lisa Murkowski iz Aljaske napisali su kratak prijedlog zakona od 15 redaka zajedno s članicom Zastupničkog doma Chellie Pingree iz savezne države Maine.
"Spomenik u čast predsjednika Sjedinjenih Američkih Država postavljen odlukom Kongresa ne može se srušiti osim ako se to ne odobri odlukom Kongresa", ističe se u prijedlogu zakona.
Republikanski senator blokirao prijedlog
Merkley i Murkowski pokušali su u Senatu žurno usvojiti zakon kasno u ponedjeljak, no republikanski senator Mike Lee iz savezne države Utah ga je blokirao. Leejev pomoćnik nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.
Sada njih dvoje i Pingree, viši članovi odbora koji nadziru izdvajanja za savezne zgrade i parkove, razmatraju nove poteze, poput toga da odluku uvrste u neki nužan zakon o kojem će Kongres vjerojatno raspravljati krajem godine.
"Jednostavno pokušavamo postaviti kakve god zaštite možemo", rekla je Pingree u telefonskom intervjuu, s obzirom na odluku da se Centar privremeno zatvori, koju je donio odbor kojim upravljaju Trump i osobe koje je on postavio.
Čak i ako prijedlog zakona ne bude usvojen, tvrdi Pingree, on predstavlja "čvrst stav Kongresa" s obzirom na podršku viših zakonodavaca iz obje stranke.
"Nevjerojatno je da misli da ima pravo to učiniti", kazala je Pingree.
Trump: Ne obvezujem se ni na što
Ako Kongres usvoji prijedlog zakona i ako ga Trump potpiše, mjera bi ga spriječila u naumu da potpuno ili djelomično uništi zgradu otvorenu 1971. u čast Kennedyju, ubijenom u atentatu 1963. Kennedy je tijekom svog mandata bio zagovornik umjetnosti.
Bijela kuća je na zahtjev za komentarom skrenula pozornost na intervju koji je Trump ovog tjedna dao za časopis Time, u kojem je upitan hoće li se suzdržati od rušenja zgrade ako to Kongres ne odobri. "Ne obvezujem se ni na što. Vidjet ćemo kako će to proći na sudu", kazao je Trump.
Centar godišnje prima sredstva od Kongresa za održavanje zgrade. Kongres je također odobrio dodatnih 257 milijuna dolara za ranije odgođene popravke.
Spor i oko imena Centra
"Trumpove prijetnje da će srušiti Kennedyjev centar samo zato što ne može staviti svoje ime na zgradu kao da su iz priručnika za diktatore", kazao je Merkley u priopćenju. Istaknuo je da su spomenici predsjednika Abrahama Lincolna i Thomasa Jeffersona također zaštićeni.
Murkowski je u intervjuu za aljašku televiziju rekla da se "situacija nastavlja ubrzano pogoršavati" jer su popravci u zgradi odgođeni zbog pravnih postupaka.
Odbor Centra ranije ove godine odobrio je njegovo preimenovanje u "Centar Trump-Kennedy". Njegovo ime dodano je na pročelje zgrade prije nego što je sud privremeno zaustavio preimenovanje.
Demokratski zastupnik Jamie Raskin iz Marylanda u intervjuu je kazao da, premda je Kongres očito nadležan za trošenje sredstava za Centar, očekuje da će Trumpovi savjetnici obuzdati predsjednika. "Ne zanima me eskalacija sukoba", odgovorio je Raskin na pitanje o mogućem zakonu, prije nego što je predstavio dvostranački prijedlog zakona.
Centar za Kennedyja nije stvoren da bi "neki drugi predsjednik s dovoljno monarhističkih sklonosti napisao svoje ime grafitima na zgradu", dodao je.
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