ZET mijenja tramvajske trase za vikend: Ove linije neće voziti

"Ovi su radovi obvezni i vremenski unaprijed planirani, a njihovim se izvođenjem nastoji dugoročno osigurati pouzdaniji i kvalitetniji tramvajski promet", ističu u ZET-u dodajući da se radovi odvijaju u sklopu projekta „1. faza modernizacija tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta“, čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2.