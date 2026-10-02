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RADOVI U ZAGREBU

ZET mijenja tramvajske trase za vikend: Ove linije neće voziti

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Hina
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02. lis. 2026. 13:09
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Matija Habljak/PIXSELL

ZET je u petak obavijestio građane o izmjenama trasa nekih tramvajskih linija, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu tijekom subote i nedjelje zbog radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina.

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Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu.

Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi, priopćio je ZET. Razlog tomu su radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina.

"Ovi su radovi obvezni i vremenski unaprijed planirani, a njihovim se izvođenjem nastoji dugoročno osigurati pouzdaniji i kvalitetniji tramvajski promet", ističu u ZET-u dodajući da se radovi odvijaju u sklopu projekta „1. faza modernizacija tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta“, čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2.

Slijedom toga, u subotu i nedjelju, (3. i 4. listopada) tramvaji neće prometovati Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja.

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