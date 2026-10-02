JAKOV ŽIŽIĆ
Analitičar: Hajdaš Dončić se osjeća ugroženo zbog Tomaševića
Politički analitičar i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jakov Žižić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirao reakciju predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića na slučaj eurozastupnice Romane Jerković, ali i političke posljedice štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga.
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