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JAKOV ŽIŽIĆ

Analitičar: Hajdaš Dončić se osjeća ugroženo zbog Tomaševića

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N1 Info
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02. lis. 2026. 13:00
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Politički analitičar i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jakov Žižić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirao reakciju predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića na slučaj eurozastupnice Romane Jerković, ali i političke posljedice štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga.

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