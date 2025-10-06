Nasumično pucao s prozora u Sydneyju: "Nevjerojatno je da nema mrtvih"

Australska policija u ponedjeljak će ispitati muškarca optuženog da je pucao iz prozora stana u Sydneyju i teško ranio najmanje jednu osobu, dok pokušava utvrditi njegov motiv, isključujući povezanost s terorizmom.
Osumnjičeni je navodno ispalio do 50 hitaca nasumično iz puške u nedjelju navečer u predgrađu Croydon Park prije nego što ga je policija uhitila, rekao je zamjenik načelnika Stephen Parry, piše Reuters.
„Nevjerojatno je da nitko nije poginuo,“ rekao je na konferenciji za novinare, dodajući da muškarac, koji nema poveznica s organiziranim kriminalom ili terorističkim skupinama, očekuje optužbu za kaznena djela vezana uz oružje.
Dvoje ljudi je hospitalizirano, a jedna osoba je operirana, rekao je Parry tijekom brifinga koji je prenosio ABC, no nije bilo odmah jasno uključuje li ta brojka i osumnjičenog.
Motiv incidenta još nije potvrđen
Hitna pomoć je na mjestu događaja zbrinula 14 ljudi zbog šoka ili manjih ozljeda, rekla je glasnogovornica službe NSW Ambulance.
„Muškarac nema zabilježenu povijest mentalnih bolesti kod nas,“ dodao je Parry. „Procijenjen je zbog fizičkih i mentalnih ozljeda tijekom noći i jutra, te je proglašen sposobnim za povratak u pritvor.“
Policija još nije utvrdila motiv incidenta.
Ranije je policijski glasnogovornik rekao Reutersu da ne vjeruju kako je incident imao teroristički ili vjerski motiv.
Osumnjičeni je tijekom posljednjih 20 godina imao vrlo malo zabilježenih kontakata s policijom, rekao je Parry.
