Poznatog ekonomista opet smo pitali koliku plaću smatra dostojanstvenom. "Ostajem kod onoga što sam rekao zimus"

U dva navrata pitali smo poznatog ekonomista Ljubu Jurčića koliku plaću smatra dostojanstvenom za život u Hrvatskoj. Prvi puta, u ljeto 2024. godine, rekao nam je da bi to bilo 2.000 eura, ali uz napomenu da taj iznos ne treba shvatiti posve precizno zbog razlika u troškovima jer "nije isto živi li netko u Zagrebu ili Gospiću".