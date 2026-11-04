"INTERNET GORI"
Viralni memovi: Kako internet reagira na rezultate izbora u SAD-u?
Od Tobiasa Fünkea, koji poplavi u seriji Arrested Development, do prepoznatljivog južnjačkog naglaska Parker Posey u seriji Bijeli lotos (The White Lotus), ovi viralni memeovi najbolje dočaravaju trenutačno raspoloženje u SAD-u.
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Nakon jednih od najvažnijih međuizbora u američkoj povijesti, birači diljem zemlje preplavili su društvene mreže duhovitim objavama i referencama na popularnu kulturu, ismijavajući poraze republikanaca i slaveći pobjede demokrata.
Donosimo neke od najsmješnijih, najdomišljatijih i najduhovitijih memeova koji se trenutačno viralno šire internetom.
Oscarom nagrađena izvedba Brendana Frasera u filmu Kit (The Whale) nastavlja živjeti na načine koje glumac vjerojatno nikada nije mogao ni zamisliti.
Južnjački naglasak Parker Posey i njezino posezanje za lijekovima za smirenje učinili su treću sezonu serije Bijeli lotos trenutačnim klasikom. Čelnici Republikanske stranke možda i sami upravo sada posežu za lorazepamom.
> “I’ll give you $5000”— Greg 🚭🚯 (@gregalmonte_) November 3, 2026
> “I swear prices are going down”
> “I’ll cut off aid to Israel” https://t.co/kbWOMmf2vF pic.twitter.com/rlXUMZEKNq
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