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"INTERNET GORI"

Viralni memovi: Kako internet reagira na rezultate izbora u SAD-u?

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N1 Info
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04. stu. 2026. 13:34
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Kayla Wolf/REUTERS

Od Tobiasa Fünkea, koji poplavi u seriji Arrested Development, do prepoznatljivog južnjačkog naglaska Parker Posey u seriji Bijeli lotos (The White Lotus), ovi viralni memeovi najbolje dočaravaju trenutačno raspoloženje u SAD-u.

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Nakon jednih od najvažnijih međuizbora u američkoj povijesti, birači diljem zemlje preplavili su društvene mreže duhovitim objavama i referencama na popularnu kulturu, ismijavajući poraze republikanaca i slaveći pobjede demokrata.

Donosimo neke od najsmješnijih, najdomišljatijih i najduhovitijih memeova koji se trenutačno viralno šire internetom.

https://x.com/JussumCoder/status/2117843160022020121?s=20

Oscarom nagrađena izvedba Brendana Frasera u filmu Kit (The Whale) nastavlja živjeti na načine koje glumac vjerojatno nikada nije mogao ni zamisliti.

Južnjački naglasak Parker Posey i njezino posezanje za lijekovima za smirenje učinili su treću sezonu serije Bijeli lotos trenutačnim klasikom. Čelnici Republikanske stranke možda i sami upravo sada posežu za lorazepamom.

https://www.instagram.com/p/DfTk2FhOIbT/?utm_source=ig_web_copy_link&xtok=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Teme
amerika donald trump izbori midterms 2026

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