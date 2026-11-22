SPEKTAKULARNI BLJESKOVI
Munje kriju tajne koje ni znanost još nije uspjela objasniti
Kada nebo počnu osvjetljavati munje, a grmljavina odjekivati, većina ljudi najprije potraži sigurno sklonište. Tek kada je oluja dovoljno daleko, munje postaju prizor u kojem se može uživati.
No iza spektakularnih bljeskova koji presijecaju nebo kriju se složeni fizikalni procesi, a neke pojave povezane s munjama ni danas nisu u potpunosti objašnjene.
Munja je snažno električno pražnjenje u atmosferi tijekom kojeg zrak, koji inače djeluje kao izolator, postaje vodič električne struje. Riječ je o iznimno snažnoj prirodnoj pojavi koja može nastati unutar oblaka, između oblaka ili između oblaka i tla, ali i u posebnim okolnostima, primjerice tijekom vulkanskih erupcija.
Iako znanstvenici danas dobro razumiju nastanak većine munja, kuglasta munja i dalje je jedna od zagonetki atmosferske fizike. Istodobno, suvremena tehnologija omogućuje praćenje električnih pražnjenja iz svemira, a satelitska mjerenja otkrivaju munje koje se protežu stotinama kilometara i traju znatno dulje nego što se nekada pretpostavljalo.
Kako nastaje munja?
Za nastanak grmljavinskih oluja potrebni su topli i vlažni zrak pri tlu, hladniji zrak na većim visinama, nestabilna atmosfera i snažne uzlazne zračne struje. One podižu kapljice vode, ledene kristale i zrna tuče u više dijelove olujnih oblaka.
U kumulonimbusima, oblacima karakterističnima za snažne oluje, čestice vode i leda neprestano se sudaraju u uzlaznim i silaznim strujama. Tijekom tih sudara dolazi do razdvajanja električnih naboja. Gornji dio oblaka najčešće postaje pozitivno nabijen, a donji negativno.
Što su uzlazne struje snažnije, a oblak viši i bogatiji ledom, veća je vjerojatnost nakupljanja dovoljno velike razlike električnih potencijala za nastanak munje. Najsnažnije munje često su povezane s razvijenim kumulonimbusima, osobito superćelijskim olujama i organiziranim konvektivnim sustavima.
Kada električno polje postane dovoljno snažno, zrak gubi izolacijska svojstva i nastaje ionizirani kanal, odnosno plazma, kroz koji naglo protječe električna struja. Svjetlost koju pritom vidimo posljedica je zagrijavanja plazme, dok grom nastaje zbog naglog širenja zagrijanog zraka i stvaranja zvučnog vala.
Munje se ne pojavljuju isključivo u grmljavinskim oblacima. Mogu nastati i tijekom vulkanskih erupcija, kada se čestice pepela međusobno sudaraju, trljaju i lome. Pritom se električki nabijaju, a razdvajanje naboja u stupu vulkanskog pepela može stvoriti električno polje dovoljno snažno za nastanak munje. Takve pojave nazivaju se i "prljavim olujama" (eng. dirty thunderstorms).
U Hrvatskoj su munje i grmljavina najčešće povezane s prodorima hladnih fronti. Najpovoljniji uvjeti za njihov nastanak postoje tijekom toplijeg dijela godine, ali grmljavinske oluje nisu rijetkost ni zimi, osobito na Jadranu. Tada toplo i vlažno more, u kombinaciji s prodorom hladnog zraka sa sjevera, može potaknuti snažnu konvekciju.
Koje sve vrste munja postoje?
Munje se razlikuju prema mjestu nastanka, načinu širenja i karakteristikama električnog pražnjenja.
Najčešće su munje unutar oblaka (IC), kod kojih se električno pražnjenje odvija unutar istog oblaka. Često se ne vidi jasno oblikovan kanal munje, nego oblak nakratko zasvijetli iznutra.
Munje između oblaka (CC) nastaju kada električno pražnjenje poveže dva oblaka, stvarajući bljesak koji se proteže nebom između olujnih sustava.
Munje oblak–zemlja (CG) najpoznatiji su oblik munja jer električno pražnjenje povezuje olujni oblak i tlo. Kod takvih munja prema zemlji se najprije spušta slabo vidljiv, postupno razvijajući električni kanal. Kada se uspostavi veza s tlom, kroz kanal prolazi snažan povratni udar koji stvara intenzivan bljesak.
Posebno su opasne pozitivne munje oblak–zemlja (+CG), koje potječu iz pozitivno nabijenih dijelova oblaka. Rjeđe su od negativnih munja, ali često mogu biti snažnije.
Postoje i takozvane "munje iz vedrog neba", koje se iz bočnih dijelova oluje mogu proširiti na velike udaljenosti i pogoditi područja iznad kojih nema olujnih oblaka.
Listovita munja očituje se kao osvjetljavanje velike površine oblaka, dok vulkanske munje nastaju unutar stupova pepela i plinova tijekom erupcija.
Kuglasta munja i dalje je znanstvena zagonetka
Među najneobičnijim pojavama atmosferskog elektriciteta posebno se ističe kuglasta munja.
Očevici je opisuju kao svjetleću kuglu, najčešće bijele, crvene, narančaste ili plavkaste boje, promjera od nekoliko centimetara do više od jednog metra. Prema svjedočanstvima, može se nepravilno kretati, ponekad čak i unutar zatvorenih prostora, nakon čega nestaje tiho ili uz snažan prasak.
Znanstvenici još nemaju jedinstveno objašnjenje njezina nastanka. Jedna od teorija povezuje kuglastu munju s običnim munjama koje udaraju u tlo. Pretpostavlja se da nakon udara iz tla ili kanala munje može nastati plazma koja određeno vrijeme ostaje električno i toplinski stabilizirana.
U laboratorijskim uvjetima proizvedene su svjetleće plazmene kugle sličnih svojstava, ali takvi pokusi još nisu ponudili konačno objašnjenje prirodnih kuglastih munja.
Iako postoje tisuće svjedočanstava, kvalitetnih snimki i objektivnih mjerenja vrlo je malo. Zbog rijetkosti i nepredvidivosti pojave kuglasta munja ostaje jedno od slabije istraženih područja atmosferske fizike.
Munje koje se uzdižu prema svemiru
Iznad snažnih grmljavinskih oluja povremeno nastaju neobične svjetlosne pojave koje se šire prema visokim slojevima atmosfere. Riječ je o takozvanim prolaznim svjetlosnim pojavama, poznatima pod engleskom kraticom TLE (Transient Luminous Events).
Crveni spriteovi pojavljuju se približno između 30 i 90 kilometara visine. Najčešće su povezani s vrlo snažnim pozitivnim munjama oblak–zemlja, a izgledaju poput kratkotrajnih crvenih stupova ili meduza.
Plavi mlazovi izbijaju iz vrhova olujnih oblaka i šire se prema gore u obliku uskog stošca, dosežući visine od približno 40 do 55 kilometara.
Gigantski mlazovi mogu dosegnuti ionosferu, čime električno povezuju olujni oblak s vrlo visokim i rijetkim slojevima atmosfere.
Postoje i pojave poznate kao elves, odnosno izrazito kratkotrajni i široki svjetlosni prstenovi koji nastaju na visinama od približno 90 do 95 kilometara. Njihov nastanak povezan je s elektromagnetskim impulsima snažnih munja.
Kako izračunati koliko je munja udaljena?
Udaljenost munje može se približno odrediti jednostavnim brojanjem sekundi između bljeska i zvuka grmljavine.
Budući da svjetlost putuje znatno brže od zvuka, broj sekundi između bljeska i groma potrebno je podijeliti s tri kako bi se dobila približna udaljenost u kilometrima.
Primjerice, ako se grmljavina čuje 15 sekundi nakon bljeska, munja je udaljena približno pet kilometara.
Ipak, za precizno praćenje munja danas se koriste mnogo sofisticiranije metode. One uključuju prizemne mreže senzora i satelitske instrumente koji registriraju električna pražnjenja u atmosferi.
Prizemni sustavi osobito su korisni za određivanje lokacije udara i procjenu jačine električne struje, dok sateliti omogućuju praćenje velikih i dugotrajnih munja, posebno iznad oceana, gdje je mreža zemaljskih senzora rjeđa.
Kako prizemni senzori otkrivaju munje?
Prizemni detektori registriraju elektromagnetske impulse koje munje emitiraju tijekom pražnjenja. Ti se signali nazivaju sfericima, a najčešće se bilježe u vrlo niskofrekventnom području (VLF, od 3 do 30 kHz) i niskofrekventnom području (LF, od 30 do 300 kHz).
Zahvaljujući takvim signalima, pojedini senzori mogu registrirati munje udaljene stotinama kilometara.
Kada više postaja zabilježi isti impuls, računalni sustav uspoređuje vrijeme dolaska signala, metodom poznatom kao TOA (time of arrival), te smjer iz kojeg signal dolazi, metodom MDF (magnetic direction finding).
Kombinacijom tih podataka moguće je odrediti mjesto udara munje, a često i procijeniti njezinu vršnu električnu struju.
Takve mreže omogućuju razlikovanje munja koje udaraju u tlo od onih koje nastaju unutar oblaka. To je važno za meteorološke prognoze, sigurnost zračnog prometa, radove na otvorenom i analizu požara.
Međutim, učinkovitost sustava ovisi o gustoći mjernih postaja. Zbog toga su oceani, pustinje i udaljena područja slabije pokriveni.
Sateliti mogu pratiti munje iz svemira
Za razliku od prizemnih senzora, satelitski instrumenti registriraju svjetlosne bljeskove munja u oblacima, čak i kada električno pražnjenje ne doseže tlo.
Posebno se prati valna duljina od približno 777,4 nanometra, koja odgovara emisijskoj liniji kisika.
Raniji instrumenti, poput OTD-a (Optical Transient Detector) i LIS-a (Lightning Imaging Sensor), nalazili su se u niskoj Zemljinoj orbiti i snimali pojedina područja planeta.
Novija generacija geostacionarnih satelita, poput GOES-16 i GOES-17, opremljenih instrumentom GLM (Geostationary Lightning Mapper), omogućuje kontinuirano promatranje velikog dijela Zemljine površine, uz osvježavanje prikaza približno svakih 20 sekundi.
Sateliti su posebno važni za otkrivanje golemih munja, poznatih kao megaflash. Takva se električna pražnjenja mogu širiti kroz velike olujne sustave, često pretežno unutar oblaka, zbog čega prizemni senzori mogu zabilježiti samo dio događaja.
Upravo su satelitski podaci omogućili potvrđivanje svjetskih rekorda u duljini i trajanju munja.
Novi europski satelit prati munje u stvarnom vremenu
Europski program Meteosat Third Generation (MTG), kojim upravlja EUMETSAT, donio je prvi europski geostacionarni satelitski sustav za kontinuirano praćenje munja.
Riječ je o instrumentu Lightning Imager (LI), smještenom na satelitu MTG-I1, koji iz geostacionarne orbite na visini od približno 36.000 kilometara neprekidno promatra velik dio Zemljine vidljive polutke.
Instrument raspolaže četirima optičkim kamerama koje zajedno pokrivaju približno 84 posto vidljivog Zemljina diska, uključujući Europu, Afriku, Bliski istok, veći dio Atlantika i dijelove Južne Amerike.
Lightning Imager snima čak 1000 slika u sekundi, odnosno jednu svake milisekunde, te otkriva munje unutar oblaka, između oblaka i između oblaka i tla.
Tehnički je riječ o uskopojasnom optičkom instrumentu usmjerenom na valnu duljinu od 777,4 nanometra, sa širinom pojasa od 1,9 nanometara. Na toj se valnoj duljini munje ističu zbog emisije neutralnog atomskog kisika, što omogućuje otkrivanje naglih promjena svjetline na vrhovima oblaka.
Prostorna razlučivost instrumenta iznosi približno 4,5 kilometara neposredno ispod satelita, a nad srednjom Europom oko sedam kilometara.
Podaci instrumenta Lightning Imager na satelitu MTG-I1 operativno su dostupni od 31. listopada 2024. godine u 10 sati prema koordiniranom svjetskom vremenu (UTC). Distribuiraju se meteorološkim službama i drugim korisnicima putem EUMETSAT-ovih operativnih kanala.
Za Hrvatsku to znači kvalitetnije praćenje razvoja oluja u stvarnom vremenu, ranije prepoznavanje snažnih konvektivnih sustava te bolju podršku upozorenjima na grmljavinu, tuču, snažne udare vjetra i obilne oborine koje mogu izazvati poplave.
Najdulja munja protezala se čak 829 kilometara
Kada je riječ o rekordima, potrebno je razlikovati munju koja je trajala najdulje od one koja se protezala na najvećoj udaljenosti.
Rekord u trajanju munje zabilježen je 18. lipnja 2020. godine iznad Urugvaja i sjeverne Argentine. Električno pražnjenje trajalo je 17,102 sekunde, uz mjernu nesigurnost od 0,002 sekunde.
Južna Amerika tako drži svjetski rekord u trajanju munje.
S druge strane, Svjetska meteorološka organizacija (WMO) 2025. godine potvrdila je rekordnu duljinu munje koja se 22. listopada 2017. protezala čak 829 kilometara, uz mjernu nesigurnost od osam kilometara.
Munja se širila od istočnog Teksasa do područja u blizini Kansas Cityja, a trajala je približno 7,4 sekunde.
Takve goleme munje nisu jednostavni, ravni električni kanali. Riječ je o složenim pražnjenjima koja se šire kroz prostrane olujne sustave, često kroz slojevite oblake iza glavne konvektivne linije.
Zbog toga mogu dosegnuti udaljenosti usporedive s razmakom između Zagreba i Pariza.
Kako je Nikola Tesla napravio vlastiti "generator munja"?
Iako Nikola Tesla nije uspio proizvesti pravu meteorološku munju, njegovi pokusi krajem 19. stoljeća stvorili su električna pražnjenja koja su izgledom podsjećala na prirodne munje.
Colorado Springsu je 1899. izgradio golemi uređaj koji je mogao proizvoditi napone od više milijuna volti i snažne električne izboje.
Bila je to velika Teslina zavojnica, odnosno uređaj koji je nazvao "magnifying transmitter", ili pojačivački odašiljač.
Njegov rad temeljio se na načelu električne rezonancije. Primarni električni krug, koji uključuje kondenzator i iskrište, najprije se puni energijom. Kada napon dovoljno poraste, kroz iskrište nastaje iskra i električna struja počinje naglo oscilirati.
Takve oscilacije induciraju još viši napon u sekundarnoj zavojnici, koja ima znatno više zavoja. Na njezinu vrhu pritom mogu nastati naponi od više milijuna volti i duga svjetleća električna pražnjenja.
Tesla je u Colorado Springsu izgradio tada najveću Teslinu zavojnicu, promjera približno 15 metara. Prema sačuvanim opisima, električni lukovi dosezali su duljinu od oko 41 metra, a grmljavina nastala tijekom pokusa navodno se mogla čuti na udaljenosti do 15 milja, odnosno približno 24 kilometra.
Tesla pritom nije pokušavao hvatati prirodne munje iz olujnih oblaka niti ih proizvoditi u meteorološkom smislu. Njegov je cilj bio istraživanje visokonaponske i visokofrekventne električne energije te mogućnosti bežičnog prijenosa energije kroz Zemlju.
Zanimljiva je i priča o slavnoj fotografiji na kojoj Tesla mirno sjedi i čita dok oko njega nastaju golemi električni izboji.
Fotografija nije nastala jednim snimanjem, nego tehnikom dvostruke ekspozicije fotografa Dickinsona V. Alleyja. Najprije je snimljen Tesla kako sjedi i čita, a zatim je na istu fotografsku ploču zabilježen aktivni odašiljač s električnim izbojima. Fotografija je poslije korištena u promotivne svrhe.
Što se događa kada munja pogodi čovjeka?
Udar munje može biti smrtonosan, ali ne mora uvijek uključivati izravan pogodak.
Električna struja do čovjeka može doći i preko tla, vode, metalnih predmeta ili bočnim preskokom s obližnjeg objekta.
Smrtni ishod najčešće je povezan sa zastojem srca ili disanja. Zbog toga je u slučaju udara munje ključno odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć te, ako je potrebno, započeti oživljavanje.
Važno je znati da osoba koju je pogodila munja ne zadržava električni naboj i može se sigurno dodirnuti.
Većina ljudi koji pretrpe udar munje preživi, ali mnogi se suočavaju s ozbiljnim neurološkim, kognitivnim ili tjelesnim posljedicama.
Osnovno sigurnosno pravilo glasi da je munja već dovoljno blizu da predstavlja opasnost čim se čuje grmljavina.
Najsigurnije je skloniti se u čvrstu zgradu, po mogućnosti opremljenu sustavom zaštite od munje, ili u zatvoreni automobil. Tijekom oluje potrebno je izbjegavati otvorene uzvisine, usamljena stabla, vodene površine, ograde i metalne predmete.
Od Peruna i Zeusa do Torova čekića
Prije nego što je Benjamin Franklin u 18. stoljeću pokazao da je munja električna pojava, ljudi su grmljavinu i munje stoljećima povezivali s božanstvima.
U različitim mitologijama grom je predstavljao oružje bogova, kaznu, znak božanske volje ili simbol nadnaravne moći.
U slavenskoj mitologiji Perun je bio vrhovni bog neba, groma, munje, oluje, kiše, rata i zakona. Njegovo ime sačuvano je i u poljskoj riječi "piorun", koja znači munja.
Dolaskom kršćanstva među Slavene sveti Ilija Gromovnik u narodnoj je predaji preuzeo dio uloge i obilježja staroslavenskog boga Peruna.
U grčkoj mitologiji Zeus je munju koristio kao kraljevsko oružje, a Rimljani su ga poistovjećivali s Jupiterom. Mjesta na kojima bi munja udarila često su smatrana svetima.
U nordijskoj mitologiji Thor je bio bog groma, čiji je čekić Mjölnir proizvodio munje, dok je grmljavina odjekivala iz njegovih kola.
Indra je u hinduističkoj tradiciji bog neba, kiše, grmljavine i munje te kralj deva, odnosno božanskih bića.
U finskoj mitologiji Ukko je bog grmljavine, povezan s kolima i čekićem.
Kineska mitologija poznaje Lei Gonga, boga groma, i njegovu suprugu Dianmu, božicu munje. Prema narodnoj predaji, grom je mogao služiti kao kazna zločincima.
Wakiya, poznat i kao Thunderbird ili Gromovita ptica, važan je lik u mitologijama brojnih sjevernoameričkih starosjedilačkih naroda. Njegova krila i pogled povezivani su s grmljavinom i munjama.
Hoće li zbog klimatskih promjena biti više munja?
Klimatske promjene utječu na količinu energije i vlage u atmosferi, što može promijeniti učestalost i raspodjelu grmljavinskih oluja.
Toplija atmosfera može sadržavati više vodene pare, što pogoduje snažnijoj konvekciji i stvaranju uvjeta za nastanak munja.
Pojedine procjene upućuju na mogućnost povećanja broja munja za približno pet do deset posto sa svakim dodatnim stupnjem globalnog zatopljenja. Međutim, promjene neće nužno biti jednake u svim dijelovima svijeta.
Novija istraživanja učestalosti munja u Europi upućuju na pomicanje područja izražene konvektivne aktivnosti prema sjeveru.
To bi moglo dovesti do smanjenja broja munja u južnim dijelovima Europe, uz istodobno povećanje njihove učestalosti u planinskim područjima i sjevernijim europskim zemljama.
Munje su, dakle, mnogo složenija pojava od kratkotrajnog bljeska na nebu. Nastaju zbog električnih procesa u olujnim oblacima, mogu povezivati oblake i tlo, širiti se stotinama kilometara, a povezane svjetlosne pojave mogu dosezati sve do ionosfere.
Iako je znanost objasnila velik dio procesa koji stoje iza nastanka munja i grmljavine, pojave poput kuglaste munje pokazuju da atmosfera još uvijek skriva brojne nepoznanice.
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