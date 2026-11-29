VEĆI BROJ LJUDI NA BIRALIŠTIMA
Izbori u Španjolskoj: Izlaznost veća nego 2023., Sánchez računa na mobilizaciju ljevice
Izlaznost na parlamentarnim izborima u Španjolskoj u nedjelju do 14 sati iznosila je 45,5 posto, prema podacima ministarstva unutarnjih poslova, što znači da je pet postotnih bodova više nego na izborima 2023.
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U isto vrijeme na prošlim parlamentarnim izborima u srpnju 2023. izlaznost je bila 40,5 posto.
Socijalistički premijer Pedro Sánchez, koji se natječe za novi mandat i nastoji mobilizirati birače ljevice, izjavio je kako bi izlaznost od 75 posto ili više vjerojatno omogućila formiranje većine pod njegovim vodstvom.
Međutim, gotovo sve predizborne ankete upućivale su na to da bi konzervativna Narodna stranka (PP) i tvrdo desni Vox zajedno mogli osvojiti više od 176 zastupničkih mjesta, koliko je potrebno za većinu u parlamentu s 350 mjesta.
Konačna izlaznost na izborima održanima u jeku ljeta 2023. godine iznosila je 66,6 posto.
Narodna stranka (PP) osvojila je najveći broj glasova, ali nije uspjela osigurati dovoljnu potporu u parlamentu za formiranje vlade.
Sánchezova Socijalistička stranka tada je formirala manjinsku vladu sa strankama ljevice, a uz podršku regionalnih stranaka Katalonije, Baskije i Galicije.
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