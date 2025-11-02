Oglas

Ne boji se Trumpa: Iranski predsjednik tvrdi da će obnoviti nuklearna postrojenja

Hina
02. stu. 2025. 13:56
Teheran će obnoviti svoja nuklearna postrojenja "s većom snagom" nego ranije, kazao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan za državne medije u nedjelju, dodajući da zemlja ne želi razviti nuklearno oružje.

Američki predsjednik Donald Trump je upozorio da će narediti nove napade na iranska nuklearna postrojenja ako Teheran pokuša ponovo pokrenuti ona koje su Sjedinjene Američke Države bombardirale u lipnju.

Pezeškijan je za medije govorio tijekom posjeta Iranskoj organizaciji za atomsku energiju (AEOI), gdje se sastao s višim dužnosnicima iranske nuklearne industrije.

"Uništavanje zgrada i tvornica za nas neće predstavljati problem, obnovit ćemo ih i to s (još) većom snagom", rekao je iranski predsjednik državnim medijima.

SAD je u lipnju izveo napade na iranska nuklearna postrojenja za koja Washington tvrdi da su bila dio programa usmjerenog prema razvoju nuklearnog oružja.

Teheran tvrdi da je njegov nuklearni program namijenjen isključivo za civilne svrhe.

"Sve to je namijenjeno rješavanju poteškoća naroda, za bolesti, za zdravlje naroda", kazao je Pezeškijan o iranskim nuklearnim aktivnostima.

Iran Teheran

