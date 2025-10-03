Iranski predsjednik: Nemamo izbora nego premjestiti glavni grad iz Teherana

Iranski predsjednik izjavio je da Iran nema izbora nego premjestiti glavni grad iz Teherana na jug zemlje zbog prevelikog širenja grada, nedostatka dovoljne opskrbe vodom i rastuće prijetnje od slijeganja tla.
Oglas
Masoud Pezeshkian rekao je u četvrtak da je taj prijedlog prošle godine iznio vrhovnom vođi, ajatolahu Aliju Hameneiju. Priznao je da je prijedlog naišao na brojne kritike, ali je ustvrdio da su se problemi s resursima toliko nagomilali da Iran sada ima obvezu premjestiti glavni grad i da nema drugog izbora, piše Guardian.
Svoje je izjave dao tijekom posjeta pokrajini Hormozgan, koja se nalazi na obali Perzijskog zaljeva nasuprot Dubaiju.
"Ova regija smještena je na obalama Perzijskog zaljeva i omogućuje izravan pristup otvorenim morima te razvoju trgovinskih i gospodarskih odnosa. Ako drukčije sagledamo kapacitete ovog područja, možemo stvoriti vrlo prosperitetnu i naprednu regiju. Nije dovoljno prihvatiti sadašnje stanje i ne izraditi znanstvenu, preciznu i domaću kartu za budućnost“, rekao je.
Teheran je suočen s krizom vode
"Problemi s kojima se zemlja trenutno suočava zahtijevaju da usmjerimo put razvoja prema Perzijskom zaljevu. Teheran, Karaj i Qazvin trenutno se suočavaju s krizom vode, a ta se kriza ne može lako riješiti."
Teheran je narastao u grad s više od 10 milijuna stanovnika i troši gotovo četvrtinu iranskih zaliha vode.
Prijašnji predsjednici također su otvarali pitanje preseljenja glavnog grada, uključujući Hassana Rouhanija, koji je čak izradio plan s nekoliko opcija.
Pezeshkian već dugo upozorava na pogoršanje vodne krize u Iranu. U četvrtak je rekao: "Prošle godine količina padalina iznosila je 140 mm, dok je standard 260 mm; to znači da su oborine pale za oko 50 do 60%. Ove godine situacija je jednako kritična." Neke nedavne procjene govore da će količina padalina 2025. biti tek nešto ispod 100 mm.
Dodao je: "Smanjenje količine vode u akumulacijama, isušivanje pojedinih bunara i visoki troškovi prijenosa vode iz drugih područja ukazuju na potrebu promjene pristupa. Ako bismo željeli dopremati vodu iz ovog područja u Teheran, cijena po kubičnom metru iznosila bi do 4 eura.“
Niska količina oborina, povećano isparavanje
Teheranske brane inače su osiguravale 70% vodoopskrbe glavnog grada, dok je preostalih 30% dolazilo iz podzemnih izvora. No, niska količina oborina i povećano isparavanje smanjili su udio brana i povećali pritisak na podzemne vode.
Predsjednik je rekao: "Razvoj bez razmatranja utjecaja na resurse i rashode rezultirat će samo razaranjem. Ako netko ne može uspostaviti ovu ravnotežu, njegov je razvoj osuđen na propast.
U nekim područjima tlo se sliježe i do 30 cm godišnje. To je katastrofa i pokazuje da nam voda ispod nogu nestaje.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas