Nekad simbol Putinove moći, danas Ahilova peta Kremlja

"Moja je majka bila uvjerena da ni Rusija ni Ukrajina nikada neće učiniti ništa što bi ugrozilo Krim", prisjetila se Oleksandra, koja zbog sigurnosti rodbine nije željela otkriti prezime. Čak i dok su projektili lansirani s Krima pogađali Kijev, govorila je: "Ali Krim je poseban."