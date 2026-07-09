Neočekivani potez Trumpa: Zašto je usred putovanja iz Ankare promijenio Air Force One?

Na pitanje u Ankari je li promjenu zrakoplova potaknula moguća prijetnja atentatom, Trump nije izravno odgovorio, ali je priznao da takva opasnost postoji. "Ja sam prvi na iranskom popisu za likvidaciju", rekao je novinarima na završetku samita NATO-a. "Ne znam. Ne mogu vam to reći, ali iskreno, nije me briga."