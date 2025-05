"Netanyahu vodi rat samo iz vlastite koristi, postajemo država koju se prezire"

Prema podacima Ujedinjenih naroda, pomoć do sada nije stigla do stanovništva. Glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric izjavio je da je pomoć doista stigla u priobalno područje, no djelatnici humanitarnih organizacija nisu bili u mogućnosti dostaviti je do distribucijskih mjesta jer nije niti jasno, kako i tko će dijeliti tu pomoć.