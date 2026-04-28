Tko stoji iza hrvatskog Pantheona?

28. tra. 2026. 11:35
AI
Iza investicije u Pantheon AI, podatkovni centar koji će se graditi u Topuskom stoji Ryan Rich. Tvrtka njegove obitelji posluje u više od 100 zemalja, zapošljava više od 10.000 ljudi i ostvaruje godišnje prihode veće od četiri milijarde dolara

Iza najveće investicije u hrvatskoj povijesti, 50 milijardi eura vrijednog podatkovnog centra Pantheon AI, koji se planira graditi u Topuskom, osim Jake Andabaka stoji i američki investitor Ryan Rich.

On je izvršni partner Pantheon AI-ja, član obitelji koja vodi američku kompaniju Rich Products Corporation i predvodnik grupe američkih institucionalnih ulagača u ovaj projekt, piše Večernji.

"Hrvatsku smo prepoznali kao sigurnu, politički stabilnu zemlju s obrazovanim ljudima i visokom radnom etikom. U hrvatskom partneru pronašli smo pouzdanog suradnika, tehnološki snažnog i usmjerenog na realizaciju ovako zahtjevnog projekta. Američka investicijska snaga i hrvatsko znanje spoj su koji će isporučiti ovaj projekt", rekao je Ryan Rich.

Kapitalna investicija

Inače, kompanija njegove obitelji danas posluje u više od 100 zemalja, zapošljava više od 10.000 ljudi i ostvaruje godišnje prihode veće od četiri milijarde dolara. Tvrtka nije izlistana na burzi, što joj omogućuje dugoročno upravljanje kapitalom i razvoj investicijskih aktivnosti izvan osnovne djelatnosti, što znači da kapital može usmjeriti u velike infrastrukturne i tehnološke projekte, kakav je i Pantheon.

U energetskom dijelu projekta ključnu ulogu imaju domaće kompanije predvođene Končarom, uz sudjelovanje Dalekovoda, što uključuje novu trafostanicu i oko 280 kilometara dalekovoda. Fotonaponsku elektranu snage 500 megavata će razvijati Greenvolt.

Planirana snaga od jednog gigavata stavlja Pantheon AI među najveće pojedinačne podatkovne centre u Europi, dok razina pouzdanosti rada prelazi dosad najviši Tier 4 standard.  Tijekom izgradnje predviđa se oko 3000 radnih mjesta, uz dodatnih 1500 nakon početka rada i više tisuća posredno povezanih poslova. Početak izgradnje planiran je za 2027. godinu, dok se početak rada centra očekuje početkom 2029. godine.

PROČITAJTE VIŠE

