Nobelova nagrada za mir: U igri i turski predsjednik Erdogan

Podijeli :

Izvor: Reuters

Od glavnog tajnika NATO-a do ukrajinskog predsjednika, dobar dio kandidata za Nobelovu nagradu za mir za 2023. obilježen je ratom u Ukrajini, no to ne znači da su i favoriti.

Među osobama i organizacijama predloženima Nobelovu odboru, nekoliko osoba čija su imena poznata povezano je sa sukobom u Ukrajini koji traje već gotovo godinu dana ili otporom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Popis kandidata tajan je najmanje 50 godina. No tisuće predlagatelja mogu slobodno otkriti ime svojeg kandidata.

Kakva je Putinova budućnost nakon rata u Ukrajini? Tri su izgledna scenarija Biden odbacio slanje F-16 u Ukrajinu, zapad se razilazi oko tog pitanja

Dobitnik nagrade za 2023. bit će objavljen početkom listopada. Svake godine predlaže se više stotina imena. Prošle godine bilo ih je 343.

Zastupnik norveške populističke desnice rekao je da će predložiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, koji je postao simbolom otpora ruskoj invaziji pokrenutoj 24. veljače 2022.

Isti zastupnik kandidirao je i svojeg sunarodnjaka Jensa Stoltenberga koji po njemu “zaslužuje nagradu zbog svojeg primjerenog rada u svojstvu glavnog tajnika NATO-a u teškom razdoblju za Savez: okrutne i neizazvane ofenzive na mirnog susjeda”.

U igri su i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kojeg je predložio predsjednik pakistanskog Senata zbog njegovih mirovnih napora “prije i tijekom rata između Rusije i Ukrajine”.

Kandidirani su također protivnici Putinovu režimu kao što je Aleksej Navaljni, borac protiv korupcije koji se nalazi u zatvoru pošto je bio žrtva pokušaja trovanja, te novinar Vladimir Kara-Murza, koji je također u zatvoru nakon što je preživio dva pokušaja trovanja.

Prošle godine nagradu su dobili ruska nevladina organizacija Memorial, koju je ruski sud raspustio, Ukrajinski centar za građanske slobode i bjeloruski militant Ales Bialiatski koji je isto tako u zatvoru.

Godine 2021. nagradu su podijelili ruski novinar Dmitrij Muratov, glavni urednik Nove Gazete i filipinska novinarka Maria Ressa.

Norveška zastupnica Zelenih Lan Marie Berg rekla je da je nominirala dvije aktivistkinje za klimu, 20-godišnju Šveđanku Gretu Thunberg, čije ime se spominje već godinama, i 27-godišnju Uganđanku Vanessu Nakate.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.